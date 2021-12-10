Калуга, , 14:07 — REGNUM В Калужской области за 10 месяцев 2021 года было возбуждено 110 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Основную часть составили дела о получении и даче взяток, мошенничестве, присвоении и растрате с использованием должностного положения. Направлены в суд уголовные дела в отношении 33 лиц по обвинению в 114 коррупционных преступлениях. Об этом 10 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Среди привлеченных к уголовной ответственности — должностные лица органов внутренних дел, органов юстиции, Ростехнадзора, образования, коммуникаций и связи, сотрудники государственных предприятий. Так, правоохранителями выявлены факты получения и дачи взяток в ходе выполнения работ по экологической реабилитации озера Ломпадь. Сотрудник управления капитального строительства в феврале 2021 года получил от представителя коммерческой организации взятку в размере 300 тысяч рублей. За это незаконное вознаграждение сотрудник обеспечивал подписание документов о выполненных работах, а при выявлении нарушений гарантировал неприменение входящих в его полномочия мер.

Крупный ущерб фонду поддержки предпринимательства и Агентству развития бизнеса области причинила руководитель коммерческой организации, обвиняемая в мошенничестве. Женщина предоставила в данные организации подложные списки субъектов предпринимательства, которым она якобы оказала консультационные услуги, и получила оплату по договорам на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. Обвиняемая на стадии следствия возместила причинённый ущерб в полном объёме. Данные уголовные дела сейчас рассматриваются судом. Следователи СК России продолжают расследование фактов превышения должностных полномочий и коррупции со стороны должностных лиц Куйбышевского лесничества. По версии следствия, директор лесничества получила взятку в размере 230 тысяч рублей за предоставление предпринимателю лесного участка для заготовки древесины.

Работа по выявлению и расследованию коррупционных преступлений проводится при оперативной поддержке УМВД и УФСБ России по Калужской области, подразделений собственной безопасности правоохранительных органов региона во взаимодействии с прокурорами и гражданами.

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