Якутск, , 12:21 — REGNUM В Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах Якутии открыты две модельные библиотеки, переоснащённые в рамках национального проекта «Культура».

Библиотека в Тулуне Правительство Иркутской области

В селе Нерюктяй Мегино-Кангаласского улуса новую библиотеку оформили тематически, в стиле «железные дороги». В учреждении культуры особый дизайн, а также установлены считыватели данных. Дети могут пользоваться мультимедийным плеером.

В селе Тёлёй-Диринг Чурапчинского района библиотека получила новые возможности. Читателям предоставят доступ к разнообразным электронным продуктам, ресурсам и услугам. Будут открыты SMART-лаборатория, звуковая студия, коворкинг-центр и библио-кафе.

Якутия — лидер среди регионов ДФО по созданию модельных библиотек. В 2021 году по нацпроекту «Культура» были модернизированы 6 учреждений. В 2022 году будут созданы 2 модельные библиотеки в Анабарском и Сунтарском районах республики.

«Жители регионов должны иметь равные возможности доступа к национальным литературным богатствам. Это возможно только в рамках национального проекта, поскольку муниципальные образования, особенно сельские районы, не в состоянии на скромные средства местных бюджетов обеспечить полноценное содержание библиотек, а тем более их модернизацию», — отметила модератор тематической площадки ОНФ «Культура» Лариса Зорина.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре открылась библиотека в селе Покровск Хангаласского района Якутии. Обновлённая модельная библиотека появилась благодаря реализации нацпроекта «Культура».