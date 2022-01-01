Москва, , 15:47 — REGNUM В номинации «Слово года» первое место занял «коронавирус». Это слово назвали 18% жителей России, приводит данные опрос, исследовательский центр портала Superjob.ru.

На втором месте — «здоровье» (9%). Для 6% граждан главные слова уходящего года — «вакцинация» или «прививка». Для 5% — «QR-код». По 2% опрошенных словом 2021 года считают такие слова, как «пандемия», «семья», «ревакцинация», «кризис».

Женщины почти вдвое чаще мужчин главным словом 2021 года называли «здоровье» — 11% против 6% соответственно. Мужчины же чаще уходящий год описывали «игрой слов с использованием нецензурной лексики» (8%).

Опрос проведен 29 ноября — 8 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 344 населенных пунктах.

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