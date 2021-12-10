София, 10 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Болгарии (МОН) приступило к проверке информации о возможном плагиате в диссертации служебного министра экономики страны Даниелы Везиевой. Об этом 10 декабря сообщило Болгарское национальное радио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По некоторым данным, 171 страница научного труда Д. Везиевой «Разработка эффективных моделей развития потенциала социального предпринимательства в Болгарии» содержит дословную интерпретацию трудов других авторов, а остальные 9 из 180 страниц содержат оглавление, введение и список литературы.

«Это не первый случай, когда для верификации работы высокопоставленного чиновника задействованы члены Высшей комиссии по академической этике, однако впервые в новейшей истории страны расследование касается действующего министра», — говорится в специальном заявлении МОН Болгарии.

В данный момент глава болгарского минэкономики от каких-либо комментариев на эту тему отказывается. Ранее Д. Везиева заявила, что не испытывает каких-либо опасений в связи с указанной проверкой.