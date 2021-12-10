Улан-Удэ, 10 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Бурятии расширили перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, изменения утвердил 10 декабря главный санврач республики Сергей Ханхареев.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Согласно внесенным изменениям, обязательной вакцинации против COVID-19, кроме ранее определенных категорий граждан, подлежат дополнительно работники строительной отрасли и работающие вахтовым методом», — отметили в ведомстве.

Кроме того, вводится обязательная вакцинация охранников, ветеринаров, юристов, консультантов, работников, оказывающих клининговые и ритуальные, а такжеуслуги в сфере страхования. Прививки они должны поставить до 17 января 2022 года.

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