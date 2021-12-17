Ежедневно в России выявляют десятки тысяч носителей коронавируса. Ситуация с распространением в стране SARS-CoV-2 по-прежнему вызывает тревогу и медиков, и властей. Новый штамм коронавируса «Омикрон» 10 декабря выявили еще у четверых туристов. Окажется ли он в итоге «живой вакциной» или ухудшит ситуацию, прогнозировать пока рано. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, опасения по поводу нового штамма-мутанта преждевременны и пока не подтверждены. В свою очередь в Центре им. Гамалеи считают, что рано с уверенностью говорить о том, что «Омикрон» — это «легкий» штамм. Подробности о ситуации с коронавирусом в России — в трансляцииИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

11:50 10.12.2021 В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1811 человек. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб. Сутками ранее число скончавшихся составляло 1803 — на восемь человек меньше. Читайте также: Жертвами коронавируса в Югре за сутки стали восемь человек

11:51 10.12.2021 В Петербург на склад ОАО «Фармбаза» поступила очередная очень крупная партия вакцины «Спутник V» в объёме 225 600 доз. Всего за три дня город получил около 300 тыс. доз самой главной российской вакцины от коронавируса. Об этом: В Петербург доставили еще более 225 тыс. доз препарата «Спутник V»

11:52 10.12.2021 Десятилетнего ребёнка в Омске высадили из автобуса на мороз из-за отсутствия защитной маски. По информации об инциденте проводится доследственная проверка, сообщили 10 декабря в областном следственном управлении СКР. Читайте подробнее:В Омске ребёнка без маски выгнали из автобуса на мороз: СК начал проверку

11:52 10.12.2021 В ковидных госпиталях Приамурья заняты почти 82% мест, госпитализированы 1639 пациентов. Всего лечение от коронавируса проходят 8043 жителя региона. Об этом:В Амурской области для пациентов с COVID-19 создали запасы кислорода

11:57 10.12.2021 В Татарии с начала пандемии по состоянию на 10 декабря провели 4 354 162 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции. Осуществляют обследования в 22 лабораториях республики. Об этом: В Татарии за сутки провели более 12,2 тыс. исследований на коронавирус

11:59 10.12.2021 Заявления о том, что штамм коронавируса «Омикрон» — легкий штамм, являются безответственными, так как, к примеру, пока нет данных о том, как его переносят пожилые люди. Об этом 10 декабря заявил заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. Подробности в материале: В Центре им. Гамалеи раскритиковали называющих лёгким штамм «Омикрон»

12:00 10.12.2021 Число выявленных заражений коронавирусом в России за последние сутки выросло на 30 873 случая. Об этом 10 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Подробности в материале: В России выявили за сутки 30873 заражения коронавирусом

12:03 10.12.2021 В Тюменской области за сутки обнаружено 304 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 306 случаев. Подробности в материале: Число заражений коронавирусом в Тюменской области достигает 84 тысяч

12:06 10.12.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 38 человек. Об этом сообщили 10 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки скончались 38 ковид-пациентов

12:10 10.12.2021 За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1176 человек. Об этом 10 декабря сообщает штаб по борьбе с заболеванием. Подробности в материале: В России от COVID-19 умерли за сутки 1176 человек

12:14 10.12.2021 С 13 декабря очное обучение в школах столицы Якутии будет возобновлено. Решение о завершении карантина приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия города. Об этом: В Якутске отменили дистанционное обучение

12:15 10.12.2021 В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 3045 человек. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб. Сутками ранее число скончавшихся составляло 3025 — на 20 человек меньше. Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки COVID-19 унёс жизни 20 человек

12:16 10.12.2021 По состоянию на 10 декабря в Омской области подтверждён 120 331 случай заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлен 571 носитель SARS-CoV-2. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Подробности в материале: В Омской области выявили ещё почти 600 носителей коронавируса

12:21 10.12.2021 В Воронежской области подтверждено 682 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 10 декабря. Сутками ранее, 9 декабря, сообщалось о 688 новых носителях инфекции. Читайте подробнее: В Воронежской области за сутки выявлены 682 носителя коронавируса

12:23 10.12.2021 На Ямале за сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом, из них семь — среди вахтовых работников. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 127 случаев. Об этом: За сутки коронавирусом заразились ещё 128 жителей Ямала

12:23 10.12.2021 Ещё десять пациентов с коронавирусом скончались в Омской области, сообщили 10 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В Омской области за сутки жертвами COVID-19 стали десять человек

12:26 10.12.2021 Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге составило 2267 случаев за последние сутки. После семидневного сокращения числа новых случаев COVID-19 этот показатель увеличился на 156 случаев, сообщили 10 декабря в оперштабе. Читайте также: В Петербурге выявили 2267 новых случаев заражения коронавирусом

12:30 10.12.2021 За минувшие сутки в Москве выявили 3477 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщили в столичном оперштабе. Читайте подробнее: В Москве за сутки выявили 3477 носителей коронавируса

12:38 10.12.2021 В Татарии по состоянию на 10 декабря зарегистрировали 40 229 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили 185 носителей инфекции. Выздоровели за время пандемии 33 505 ковид-пациентов, скончались 1325 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 176 человек, количество летальных исходов возросло на семь. Читайте подробнее: В Татарии выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом

12:42 10.12.2021 В Калужской области положительный результат тест на коронавирус подтверждён у 201 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб от 10 декабря. Днём ранее, 9 декабря, в регионе было зарегистрировано 198 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 214 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлен 201 носитель коронавируса

12:44 10.12.2021 На Ямале количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 897 человек. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб. Сутками ранее число скончавшихся от ковида в ЯНАО составляло 893 — на четыре человека меньше. Читайте подробнее: На Ямале за сутки жертвами коронавируса стали четыре человека

12:44 10.12.2021 В Пензенской области по состоянию на 10 декабря зарегистрировали 95 399 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 348. Выздоровели с начала пандемии 70 349 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 649 человек. Скончались всего 4390 пациентов с коронавирусом, из них 13 — за прошедший день. Читайте также: В Пензенской области выявили 348 новых носителей коронавируса

12:49 10.12.2021 В Саратовской области с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 4802 человека. За сутки умерли ещё семь мужчин и девять женщин в возрасте от 44 лет до 91 года. Читайте также: В Саратовской области скончались ещё 16 ковид-пациентов

12:55 10.12.2021 В Краснодарском крае подтверждено 693 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 107 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 10 декабря. Сутками ранее, 9 декабря, сообщалось о 677 новых пациентах. Читайте также: На Кубани за сутки выявлены 693 носителя коронавируса

12:57 10.12.2021 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 10 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1712 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 96 случаев больше аналогичного показателя 9 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1616 человек, а днем ранее — у 1854 жителей Подмосковья. Об этом: Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье вновь растет

13:02 10.12.2021 За последние сутки в Москве скончались от коронавирусной инфекции 89 человек. Об этом сообщили в столичном оперштабе. Подробности в материале: В Москве за сутки от COVID-19 умерли 89 человек

13:06 10.12.2021 За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 234 случая заражения коронавирусом, сообщили 10 декабря в региональном оперативном штабе. Об этом: В Томской области коронавирус выявили ещё у 234 человек

13:10 10.12.2021 В медицинском учреждении Карелии выявлен факт внесения в федеральный регистр вакцинированных от коронавируса сведений о человеке, которому прививку не делали. Читайте также: В Карелии выявлен факт выдачи подложного сертификата о вакцинации

13:12 10.12.2021 Число жертв коронавирусной инфекции выросло в Томской области. Читайте подробнее: В Томской области скончались уже 644 пациента с коронавирусом

13:12 10.12.2021 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 56 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 10 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября. В эти дни число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Подробности в материале: Еще 56 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

13:19 10.12.2021 За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2248 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 10 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 541 950 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 608 638. Подробности в материале: За сутки от COVID-19 в Подмосковье выздоровели 2248 человек

13:20 10.12.2021 Ещё 654 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 10 декабря. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее. Читайте также: В Ростовской области подтверждено более 182 тыс. заражений коронавирусом

13:21 10.12.2021 В Оренбургской области выявили 259 новых заражений коронавирусом, что на восемь меньше предыдущего суточного показателя. Об этом 10 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 103 932 случая заражения. На 100 тыс. населения приходится 5302,87 факта коронавирусной инфекции. Оправились от болезни 88 254 оренбуржца. В больницах на сегодняшний день лечатся 787 человек, у которых диагностирован COVID-19. Состояние 344 пациентов оценивается как тяжелое. Жертвами заболевания в Оренбуржье стали 3264 человека. За последние сутки зафиксировано десять летальных исходов. Читайте также: В Оренбуржье выявили ещё 259 заражений коронавирусом

13:24 10.12.2021 Ростовская область за истекшие сутки потеряла 32 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 декабря. Читайте также: В Ростовской области за сутки умерли 32 ковид-пациента

13:28 10.12.2021 В Чувашии увеличился суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом и подтверждены новые летальные исходы от ковида. Подробности в материале: В пандемию в Чувашии выявили 44,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

13:30 10.12.2021 В Республике Крым подтверждён 321 новый случай заражения коронавирусом, это на 17 случаев меньше, чем сутками ранее. Данные статистики опубликовал 10 декабря региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Крыму за сутки выявлен 321 носитель коронавируса

13:34 10.12.2021 За последние сутки в Ростовской области завершили участие в прививочной кампании от коронавируса 5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 декабря. Читайте подробнее: За сутки 5 тыс. жителей Ростовской области привились от COVID-19

13:36 10.12.2021 Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Люберцах. Об этом 10 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 119 человек. Следом за Люберцами идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 108 человек. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 103 человек. Подробности в материале: Люберцы лидируют по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье

13:39 10.12.2021 После определенного подъема суточной госпитализации пациентов с COVID-19 в Петербурге этот показатель стабилизировался, сообщили 10 декабря в региональном оперштабе. За последние сутки в коронавирусные стационары города доставили 387 новых пациентов, что на четыре человека меньше, чем в предыдущие сутки. Подробности в материале: В Петербурге стабилизировалась суточная госпитализация с COVID-19

13:49 10.12.2021 В Ульяновской области продолжают умирать каждый день от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё 12 жителей

13:52 10.12.2021 В Севастополе подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом, это на один случай меньше, чем сутками ранее. Данные на утро 10 декабря опубликовала пресс-служба правительства города. Об этом: В Севастополе за сутки скончались восемь ковид-пациентов

13:59 10.12.2021 Заместитель главврача иркутской областной клинической больницы Игорь Каретников очень эмоционально выступил сегодня, 10 декабря, на 50-ой сессии регионального парламента, рассказав об ужасах лечения пациентов в условиях пандемии, пишет телеграм-канал «Около Байкала»: «Дипломированный реаниматолог рассказал иркутским депутатам — антиваксерам, что кардиохирурги больницы два года пандемии вынужденно работают в «красных зонах» и теряют квалификацию, не оперируя пациентов. Во время первой волны больнице пришлось перекрыть вентиляцию над «ковидным» крылом, чтобы по воздуху инфекция не проникла в «чистые» отделения. Все реанимации иркутской областной клинической больницы заняты людьми, которые из-за коронавируса не могут дышать собственными легкими…». Читайте подробнее: В Приангарье рассказали об ужасах с пациентами или Причем тут QR-коды?

14:05 10.12.2021 В Армении за последние сутки медики провели 6416 исследований на коронавирус, из которых 347 дали положительный результат. Об этом 10 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. Читайте также: В Армении за сутки выявили почти 350 случаев заражения коронавирусом

14:10 10.12.2021 В Пермском крае выявили 688 новых заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днем ранее, сообщает 10 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в больницах лечение получают 2428 пациентов с коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 256 человек. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 105 пациентов. С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 147 683 случая заражения. От COVID-19 оправились 126 807 пермяков. По причине болезни скончался 7081 человек, в том числе 26 — за последние сутки. Читайте подробнее: Число выявленных заражений в Прикамье превысило 147 тысяч

14:10 10.12.2021 В Нижегородской области по состоянию на 10 декабря выявили 548 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 627 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 220 931 случая. Об этом: В Нижегородской области выявили 548 новых случаев заражения коронавирусом

14:12 10.12.2021 За минувшие сутки 36 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 34 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 229 человек. Об этом: В Нижегородской области от COVID-19 за сутки скончались 36 человек

14:13 10.12.2021 В Мордовии по состоянию на 10 декабря выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 147 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 167 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Подробности в материале: В Мордовии выявили 143 новых случая заражения COVID-19

14:14 10.12.2021 В Чечне за прошедшие сутки выявлено еще 82 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число носителей коронавируса в регионе составило, по данным федерального оперативного штаба на 10 декабря, 29 404 человека. Читайте подробнее: В Чечне число заразившихся коронавирусом приближается к 30 тыс. человек

14:15 10.12.2021 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 939 человек. Подробности в материале: В Мордовии от последствий COVID-19 скончались четыре человека

14:19 10.12.2021 В Свердловской области за сутки выявили еще 663 носителя коронавируса. В Екатеринбурге зафиксировали 102 случая заражения, сообщает 10 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19. Суточный показатель днем ранее составлял 669. С начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, заболели ковидом 186 106 свердловчан. В регионе уже вылечились 161 558 человек, от COVID-19 скончались 8755 граждан. Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили уже более 186 тысяч заражений коронавирусом

14:21 10.12.2021 В Марий Эл по состоянию на 10 декабря выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 122 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 27 522 случаев. Читайте также: В Марий Эл выявили 121 случай заражения коронавирусом за сутки

14:21 10.12.2021 В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончался еще 31 человек. Об этом 10 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. В COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 640 свердловчан. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 332 человека. В состоянии средней тяжести находятся 4065 пациентов. Читайте подробнее: В Свердловской области за сутки от COVID-19 скончался 31 пациент

14:22 10.12.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек. Накануне в регионе было зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 857 человек. Читайте также: За сутки в Марий Эл от COVID-19 скончались девять человек

14:29 10.12.2021 В Курской области 10 декабря зарегистрировано 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1880 человек. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Курской области выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом

14:33 10.12.2021 В Липецкой области 10 декабря подтвержден 351 новый случай заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 2549 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлен 351 новый носитель коронавируса

14:36 10.12.2021 В Астраханской области 10 декабря подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь меньше, чем было выявлено днём ранее. За весь период 2245 человек скончались. Шесть новых случаев зарегистрировано за последние сутки. Читайте также: В Астраханской области выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусом

14:38 10.12.2021 Во Владимирской области 10 декабря подтверждено 302 новых случая заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 2803 человека. За последние сутки подтверждено 25 новых летальных случаев. Об этом: Во Владимирской области число жертв COVID-18 превысило 2,8 тысячи

14:42 10.12.2021 В Тамбовской области 10 декабря подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее. За весь период скончались 1517 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки. Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлено 210 новых случаев коронавируса

14:57 10.12.2021 В Северной Осетии за прошедшие сутки зафиксировано девять смертей пациентов от COVID-19. Общее число случаев летального исхода от опасной инфекции к 10 декабря достигло 1392 человек, пишет «15-й Регион» со ссылкой на региональный минздрав. Подробности в материале: В Северной Осетии за сутки скончались девять пациентов с COVID-19

15:06 10.12.2021 В Татарии по состоянию на 10 декабря вакцинированы от коронавируса 2 млн 189 тыс. 735 человек, за сутки прирост составил 24 346 жителей. Полный курс иммунизации антиковидными вакцинами прошли 1 млн 855 тыс. 123 человека. Для достижения целевых показателей в 80% привитых осталось пройти иммунизацию ещё 300 тыс. человек, заявила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Читайте подробнее: В Татарии вакцинацией от COVID-19 охвачено 72% взрослых

15:08 10.12.2021 В Кемерове на сегодняшний день, 10 декабря, 236 584 жителя города прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета. Подробности в материале: От коронавируса привились уже более 236,5 тыс. кемеровчан

15:18 10.12.2021 В Архангельской области за последние сутки ковид диагностировали 340 пациентам, 99 из них — жители областной столицы. Подробности в материале: В Архангельске число заболевших ковидом за сутки пополнили 99 человек

15:28 10.12.2021 В Курганской области за сутки обнаружили 187 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 зарегистрировано в Кургане. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб. Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 188 случаев. Читайте также: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 187 человек

15:33 10.12.2021 В Ингушетии зафиксировано 444 случая летального исхода от COVID-19. За прошедшие сутки скончался один пациент, днем ранее — четыре человека. Это самый высокий показатель суточной смертности за последние два месяца. Такие данные привел 10 декабря федеральный оперативный штаб. Подробности в материале: В Ингушетии 444 человека скончались от COVID-19

15:45 10.12.2021 В Ульяновской области количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в 2,3 раза меньше, чем суточное число выздоровевших. Подробности в материале: В Ульяновской области переболели ковидом почти 115 тыс. жителей

15:47 10.12.2021 Сообщается, что уровень коллективного иммунитета в Москве уже достиг 72,1%.

15:48 10.12.2021 В Подмосковье уровень коллективного иммунитета ещё выше — 73,5%.

15:58 10.12.2021 746 носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что всего в регионе выявили 188 191 случай заражения этой инфекцией. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки выявили 746 носителей коронавируса

16:03 10.12.2021 За последние сутки в Мурманской области жертвами коронавируса стали семь человек, всего от инфекции в регионе скончались 2626 пациентов Подробности в материале: В Мурманской области от ковида скончались 2626 человек

16:12 10.12.2021 В Татарии с 22 по 28 ноября пассажиропоток в общественном транспорте упал почти на 23%. Вторая неделя ограничений с 29 ноября показала снижение на 16%. В настоящее время поток пассажиров по сравнению с обычным меньше на 13%, заявил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров. Об этом: В Татарии заявили о восстановлении пассажиропотока после введения QR-кодов

16:30 10.12.2021 Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за последнюю неделю увеличился с 53,7% до 55,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте подробнее: Голикова: полный курс вакцинации в России прошли 67 миллионов человек

16:35 10.12.2021 В Ульяновской области медики спасли жизнь молодой пациентке с коронавирусом и опухолью сердца. Операция проходила в ковидном стационаре. Читайте также: В Ульяновске врачи спасли пациентку с коронавирусом и опухолью сердца

16:36 10.12.2021 Севастополь остаётся лидером среди российских регионов по уровню коллективного иммунитета от COVID-19, на сегодняшний день этот показатель в городе составляет 83,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Подробности в материале: Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем коллективного иммунитета

16:54 10.12.2021 В Новосибирске среди детей выявлены случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом редакции «НГС Новости» сообщила главный врач детской городской клинической больницы № 3 Татьяна Комиссарова. Подробности в материале: В Новосибирске несколько детей повторно заразились коронавирусом

17:51 10.12.2021 В Свердловской области расширен перечень документов, которые граждане могут предъявлять проверяющим вместе с QR-кодами. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора региона о режиме повышенной готовности. Подробности в материале: На Урале расширили список документов для предъявления вместе с QR-кодами

17:59 10.12.2021 Жители и гости Санкт-Петербурга смогут вакцинироваться от COVID-19 в период новогодних праздников. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе городского правительства. Об этом: Петербуржцы смогут привиться от ковида во время новогодних праздников

18:01 10.12.2021 Показатель коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 73,5%. Об этом 10 декабря сообщается на сайте правительства Московской области. Отмечается, что число полностью привитых от коронавируса жителей Подмосковья составило уже 4 286 460. При этом первым компонентом вакцинированы 4 588 468 человек. Об этом: Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье превысил 73%

18:09 10.12.2021 В Свердловской области салоны связи разрешили посещать без QR-кодов. Соответствующие поправки внесены в указ губернатора о режиме повышенной готовности. Подробности в материале: Салоны связи на Урале разрешили посещать без QR-кодов

18:24 10.12.2021 С начала декабря суточный прирост новых заражений по России плавно, но снижается. Однако впереди период предновогодних встреч и предпраздничных поездок по магазинам. Как думаете, что будет со статистикой?

18:48 10.12.2021 Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:24 10.12.2021 Далеко не везде нужны QR-коды. Так, в Москве в одном из домов творчества на севере столицы пройдут отчетные новогодние концерты с участием детей. На них приглашены и родители. Требования предоставить QR-код нет, правда, за билеты придётся заплатить.

19:30 10.12.2021 За прошедшую неделю в трех регионах России произошло осложнение ситуации по коронавирусу. По данным, которые привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова, это Адыгея, Карачаево-Черкесия и Чечня. Об этом: Голикова: в Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее ухудшилась COVID-ситуация

19:39 10.12.2021 Группа специалистов Роспотребнадзора отправится в Южно-Африканскую Республику для оказания содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мобильная лаборатория на базе автомобиля КамАЗ в сопровождении вирусологов, эпидемиологов и врачей будет доставлена в ЮАР специальным бортом МЧС России Ил-76. Подробности в материале: Россия направляет в ЮАР группу специалистов для помощи в борьбе с COVID-19

20:31 10.12.2021 Результаты КТ. minzdravkk.ru

21:12 10.12.2021 В Псковской области фотографам и родителям можно будет принимать участие в новогодних утренниках детей, но при соблюдении условий. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников. Он уточнил, что потребуется либо справка о вакцинации, либо справка о перенесённом заболевании коронавирусом, либо медотвод со свежим ПЦР-тестом.

21:26 10.12.2021 Уровень ежедневной смертности от коронавируса в Москве сейчас соответствует июньской статистике.

21:45 10.12.2021 Специальный борт МЧС России с мобильной лабораторией Роспотребнадзора вечером 10 декабря вылетел в Южно-Африканскую Республики для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: Спецборт МЧС России с лабораторией Роспотребнадзора вылетел в ЮАР

22:21 10.12.2021 Околомедицинские эксперты в России начали говорить, что «Омикрон"-штамм может оказаться не таким безобидным, как кажется. И про пневмонию вспомнили, и про последствия, и про опасность для непривитых. Сколько специалистов, столько и мнений?

22:44 10.12.2021 Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получили образец «Омикрон"-штамма. Об этом РИА Новости заявил директор центраАлександр Гинцбург. Он уточнил, что штамм был выявлен у граждан, прибывших из заграницы: «Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали».

03:26 11.12.2021 Учёный пояснил, что в России определить штамм «Омикрон» возможно лишь при помощи сиквенса, а это достаточно трудоёмкий и длительный процесс и по этой причине далеко не все пробы проверяются таким способом. Об этом: Эксперт пояснил, что заражённых «Омикроном» в России больше, чем известно

03:53 11.12.2021 Гинцбург пояснил, что вакцина уже «подстроена» под вариант коронавируса «Омикрон», но вносить изменения в уже существующий препарат пока не планируется. Читайте подробнее: В Центре имени Гамалеи собрали конструкцию вакцины против «Омикрона»

04:49 11.12.2021 По мнению специалиста, любые меры, помогающие прервать цепочку заражений, нужны, чтобы «сбить» эпидемию, и если подтвердятся неприятные оценки, данные «Омикрону», то на каком-то этапе придётся вновь вводить локдаун. Подробности в материале: Профессор Сколтеха рассказал о действенном методе борьбы с «Омикроном»

05:52 11.12.2021 В Хабаровском крае темпы вакцинации населения от нового коронавируса с октября выросли в шесть раз. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения 11 декабря сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Читайте также: В Хабаровском крае темпы вакцинации от COVID-19 выросли в шесть раз

07:08 11.12.2021 На сегодняшний день в России госпитализировано только два пациента с «Омикроном», течение болезни у них лёгкое. Читайте подробнее: Гинцбург рассказал о самочувствии пациентов, заразившихся «Омикроном»

07:10 11.12.2021 Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова не поддерживает повсеместное внедрение системы QR-кодов. Об этом она заявила журналистам. Об этом: Свердловский омбудсмен выступила против введения QR-кодов в транспорте

07:21 11.12.2021 Железнодорожное соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Хакасии, передало медицинским учреждениям в Туве более двух тонн газообразного кислорода, используемого в том числе при лечении больных с COVID-19. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ. Об этом: Военнослужащие ЦВО передали медикам Тувы более двух тонн кислорода

07:27 11.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 91 475 (+305 за минувшие сутки). Читайте подробнее: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё семь человек

07:34 11.12.2021 Врачи в защитных костюмах. Александр Куликов © ИА REGNUM (3).

08:21 11.12.2021 В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи собрали конструкцию вакцины против штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 11 декабря рассказал директор центра Александр Гинцбург. Подробности в материале: В Центре Гамалеи заявили, что собрали конструкцию вакцины против «Омикрона»

08:30 11.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 11 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 6644 человека, причём вновь 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Читайте также: В Приангарье третьи сутки подряд умирают по 25 пациентов с COVID-19

08:57 11.12.2021 Депутаты Курганской областной думы большинством голосов одобрили поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые касаются введения с 1 февраля по 1 июня 2022 года посещения общественных мест и массовых мероприятий по QR-кодам. Об этом сообщает портал 45.ru. Читайте также: Курганские депутаты поддержали посещение общественных мест по QR-кодам

09:08 11.12.2021 В Бурятии за минувшие сутки выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 72 329. Об этом: В Бурятии выявили 237 новых носителей коронавируса

09:19 11.12.2021 В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 16 426. За минувшие сутки выявлено 43 новых случая инфицирования. Читайте подробнее: В Туве подтвердили 43 случая заражения коронавирусом за сутки

09:50 11.12.2021 В Хакасии за минувшие сутки подтверждено 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Скончались четверо мужчин, самому младшему из которых было 38, самому старшему — 76, а также семь женщин в возрасте от 59 лет до 91 года. Об этом: В Хакасии от COVID-19 умер 38-летний мужчина

10:19 11.12.2021 В Челябинской области падает суточное количество граждан, выздоровевших после COVID-19. Это следует из данных областного минздрава. Об этом: В Челябинской области снижается суточное число излечившихся от COVID-19

10:21 11.12.2021 В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 160 766. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено 719 новых носителей. Читайте подробнее: В Красноярском крае число случаев COVID-19 превысило 160 тысяч

10:26 11.12.2021 В Челябинской области выявили ещё 622 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области коронавирус выявили ещё у двоих школьников

10:35 11.12.2021 Вернувшиеся из Южно-Африканской Республики пациенты, заразившиеся штаммом коронавируса «Омикрон», прошли вакцинацию и переносят заболевание в легкой форме. Об этом 11 декабря рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Читайте подробнее: Гинцбург рассказал о состоянии прибывших из ЮАР жителей РФ с «Омикроном»

10:39 11.12.2021 Вакцина «ЭпиВакКорона». (сс) Olgamatveeva.

11:00 11.12.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 719 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 160 766. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В Красноярском крае по заражениям COVID-19 вперёд вышел Ачинский район

11:04 11.12.2021 Участники испытания вакцины «Спутник М» в столице России, сдавшие кровь на иммуногенность, а также получившие плацебо, получат компенсацию в размере 15 тыс. рублей. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Читайте подробнее: Участники испытания вакцины «Спутник М» получат денежное вознаграждение

11:05 11.12.2021 В Бурятии за минувшие сутки подтверждено шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, трое скончавшихся были младше 65 лет. Читайте также: В Бурятии за сутки от COVID-19 умерли шесть человек

11:09 11.12.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 11 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7496 человек, причём 28 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Прирост выявленных зараженных составил 517 за сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 109 770 человек. Читайте подробнее: Алтайский край потерял ещё 28 пациентов с COVID-19

11:15 11.12.2021 В Алтайском крае по состоянию на 11 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 094 084 человека из более чем двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 6503 человека. Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привились менее семи тысяч человек

11:21 11.12.2021 На 11 декабря 2021 года в России выявлено 30 288 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1171 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 446 человек. 🔸Москва — 3140 🔸Санкт-Петербург — 2045 🔸Московская область — 1833 🔸Самарская область — 733 🔸Краснодарский край — 721 🔸Красноярский край — 719 🔸Пермский край — 680 🔸Свердловская область — 661 🔸Ростовская область — 649 🔸Воронежская область — 641 🔸Челябинская область — 623 🔸Иркутская область — 602 🔸Нижегородская область — 577 🔸Омская область — 570 🔸Республика Башкортостан — 559 🔸Алтайский край — 517 🔸Хабаровский край — 510 🔸Саратовская область — 492 🔸Приморский край — 463 🔸Ставропольский край — 450 🔸Волгоградская область — 400 🔸Новосибирская область — 389 🔸Ленинградская область — 377 🔸Тверская область — 363 🔸Кемеровская область — 356 🔸Липецкая область — 355 🔸Вологодская область — 355 🔸Пензенская область — 349 🔸Архангельская область — 340 🔸Белгородская область — 320 🔸Республика Крым — 308 🔸Забайкальский край — 307 🔸Ульяновская область — 305 🔸Тюменская область — 305 🔸Владимирская область — 299 🔸Ярославская область — 273 🔸Республика Коми — 266 🔸Амурская область — 262 🔸Республика Карелия — 254 🔸Орловская область — 253 🔸Кировская область — 250 🔸Оренбургская область — 247 🔸Астраханская область — 239 🔸Республика Саха (Якутия) — 238 🔸Тульская область — 237 🔸Республика Бурятия — 236 🔸Брянская область — 234 🔸Томская область — 230 🔸Тамбовская область — 219 🔸Рязанская область — 215 🔸Смоленская область — 205 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 204 🔸Ивановская область — 200 🔸Калужская область — 199 🔸Новгородская область — 193 🔸Калининградская область — 192 🔸Удмуртская Республика — 190 🔸Республика Татарстан — 189 🔸Курганская область — 187 🔸Псковская область — 177 🔸Сахалинская область — 170 🔸Севастополь — 165 🔸Костромская область — 165 🔸Мурманская область — 158 🔸Республика Дагестан — 153 🔸Курская область — 145 🔸Республика Мордовия — 141 🔸Республика Хакасия — 140 🔸Республика Чувашия — 140 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 126 🔸Республика Марий Эл — 121 🔸Республика Адыгея — 114 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 98 🔸Республика Ингушетия — 82 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 81 🔸Чеченская Республика — 81 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 70 🔸Камчатский край — 51 🔸Республика Тыва — 45 🔸Республика Алтай — 36 🔸Еврейская автономная область — 35 🔸Магаданская область — 32 🔸Республика Калмыкия — 18 🔸Ненецкий автономный округ — 12 🔸Чукотский автономный округ — 7 Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 986 967 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 288 351 летальный исход, выздоровели 8 709 964 человека. Оперштаб Москвы.

11:37 11.12.2021 Российские медики подтвердили 30 288 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки. 11 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Сутками ранее в федеральном штабе сообщали о 30 873 выявленных новых случаях. Общее число выявленных случаев приближается к 10 млн (9 986 967). Об этом: В России выявили 30288 случаев COVID-19 за сутки

11:40 11.12.2021 Ещё 649 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 декабря. Это на пять случаев заражения меньше, чем накануне. Подробности в материале: В Ростовской области выявили 649 новых носителей коронавируса

11:43 11.12.2021 Ещё 28 жителей Ростовской области, заразившиеся коронавирусом, не смогли победить COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 декабря. Читайте подробнее: Ещё 28 жителей Ростовской области не смогли победить COVID-19

11:48 11.12.2021 Число летальных исходов после заражения новой коронавирусной инфекцией в России по итогам истекших суток достигло 288 351. Об этом сообщает 11 декабря федеральный оперативный штаб. За истекшие сутки в России подтвердили 1171 смерть от COVID-19. Смертность от новой коронавирусной инфекции в России опустилась ниже отметки в 1200 случаев за сутки 6 декабря. Суточный прирост летальных исходов держался выше этой отметки с 9 ноября 2021 года. Подробности в материале: В России с начала пандемии от COVID-19 умерли более 288 тыс. человек

11:49 11.12.2021 За последние сутки в столице России, Москве, 760 человек госпитализировано с COVID-19, при этом на ИВЛ находится 581 человек. Об этом 11 декабря сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Подробности в материале: В Москве 581 человек с COVID-19 находится на аппаратах ИВЛ

11:49 11.12.2021 В Ростовской области пока не удаётся набрать темпы вакцинации от COVID-19. За истекшие сутки вторую COVID-прививку получили около 5 тыс. человек, то есть примерно столько же, сколько и днём ранее, передаёт ИА REGNUM 11 декабря. Читайте также: В Ростовской области темпы вакцинации от COVID-19 остаются прежними

11:54 11.12.2021 В Томской области за минувшие сутки подтверждено 230 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 58 340. Читайте также: В Томской области коронавирус выявили ещё у 230 человек

11:57 11.12.2021 В Ростовской области за весь период пандемии выполнено более 5 млн тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 декабря. Читайте подробнее: В Ростовской области выполнили более 5 млн тестов на коронавирус

12:07 11.12.2021 Для того чтобы стать сезонной инфекцией, коронавирусу SARS-CoV-2 нужно пройти две стадии эволюции. Об этом 11 декабря рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Читайте подробнее: Вирусолог Чумаков рассказал о стадиях эволюции коронавируса

12:10 11.12.2021 В Тюмени 10 декабря в баре на ул. Герцена устроили корпоратив для блогеров, куда пригласили более 1000 человек, нарушив таким образом антиковидные меры. Об этом 11 декабря пишут «Известия». Об этом: Блогеры в Тюмени устроили «ковидную» вечеринку на тысячу человек

12:17 11.12.2021 Коридор заразной зоны. mos.ru.

12:26 11.12.2021 Участникам третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которая с начала ноября идет в Москве, могут выплатить по 15 тыс. рублей. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Об этом: Участвующие в испытании вакцины «Спутник М» получат по 15 тыс. рублей

12:29 11.12.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 199 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 11 декабря. Днём ранее, 10 декабря, в регионе был зарегистрирован 201 случай. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 413 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявлено 199 носителей коронавируса

12:45 11.12.2021 В Пермском крае 10 декабря выявили 680 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Подробности в материале: В Прикамье число случаев заражения коронавирусом превысило 148 тысяч

12:55 11.12.2021 В Хакасии за минувшие сутки подтвердили 140 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, наибольший прирост зафиксирован в Абакане, где выявили 49 новых носителей. Подробности в материале: В Хакасии выявили 140 новых случаев заражения SARS-CoV-2

13:19 11.12.2021 В Калмыкии за последние сутки подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 11 декабря. Днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 18 человек. Подробности в материале: В Калмыкии за сутки выявили 17 носителей коронавируса

13:21 11.12.2021 В Калмыкии за последние сутки подтверждёно два летальных случая среди ковид-пациентов. Об этом 11 декабря информирует региональный оперштаб. Подробности в материале: В Калмыкии скончались ещё два ковид-пациента

13:46 11.12.2021 ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых на 11 декабря 2021 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе. ❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе ☑️Москва +3140/1 981 516 (72,2%) ☑️Санкт-Петербург +2045/813 296 (74,3%) ☑️Московская область +1833/610 471 (73,5%) ☑️Самарская область +733/188 924 (59,4%) ☑️Краснодарский край +721/106 849 (47,2%) ☑️Красноярский край +719/160 766 (53,2%) ☑️Пермский край +680/148 363 (53,3%) ☑️Свердловская область +661/186 767 (49,8%) ☑️Ростовская область +649/182 713 (56,2%) ☑️Воронежская область +641/185 118 (52,2%) Цитата канала «16 негритят».

13:47 11.12.2021 Вакцина ГамКовидВак. Дарья Драй © ИА REGNUM.

13:47 11.12.2021 ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 11 декабря 2021 года (формируется по абсолютным значениям смертей). Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии. ☑️Москва +86/35 210 ☑️Санкт-Петербург +61/26 823 ☑️Московская область +53/11 040 ☑️Воронежская область +40/6222 ☑️Красноярский край +38/7877 ☑️Свердловская область +35/8790 ☑️Волгоградская область +34/4974 ☑️Нижегородская область +29/9258, Челябинская область +29/5465, Башкирия +29/3919 ☑️Краснодарский край +28/9309, Ростовская область +28/9102, Самарская область +28/5854, Ставропольский край +28/5567 ☑️Алтайский край +27/6054 Цитата канала «16 негритят».

13:53 11.12.2021 В Омской области за минувшие сутки от COVID-19 скончались 13 пациентов. По данным федерального оперштаба, общее число жертв коронавируса в регионе за весь период пандемии достигло 2958. Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 стали ещё 13 жителей Омской области

14:22 11.12.2021 В Курганской области заведения общепита снова смогут работать в период с 23:00 до 6:00 по местному времени. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: Заведениям общепита в Курганской области разрешили работать по ночам

14:55 11.12.2021 В Курганской области заведения общепита снова смогут проводить развлекательные и концертные программы, в том числе приглашать ведущих и артистов. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: Предприятиям общепита в Зауралье разрешили проводить концерты

15:27 11.12.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 527 пациентов. Подробности в материале: В Горном Алтае выросло число жертв COVID-19

15:55 11.12.2021 Высокая смертность от COVID-19 является серьезным основанием для возвращения прежнего возраста выхода на пенсию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг (СРЗП). Подробности в материале: В смертности от COVID-19 видят основание для отмены пенсионной реформы

16:20 11.12.2021 В Тюмени полиция проверяет бар, в котором ранее прошла вечеринка на 1000 человек. Павоохранители отреагировали на ролики в интернете, пишут СМИ. Об этом: Полиция проверяет тюменский бар после скандальной ковидной вечеринки

17:06 11.12.2021 Режим повышенной готовности из-за пандемии в Хакасии продлён до 23 января. Как отмечается, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабилизировалась, однако зафиксирован всплеск случаев ОРВИ среди детей. Читайте подробнее: В Хакасии продлили режим повышенной готовности

17:11 11.12.2021 В Свердловской области хватает мощностей для лечения пациентов с COVID-19. Об этом в соцсетях написал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом: Губернатор Куйвашев уверен: в регионе хватает мощностей для ковид-пациентов

17:15 11.12.2021 Вернувшиеся из ЮАР граждане России, у которых ранее выявили штамм коронавируса «Омикрон», переносят заболевание легко. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости. «Тяжелых случаев нет, — сказал Гинцбург. — Они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет». Читайте также: Гинцбург о вернувшихся из ЮАР пациентах с «Омикроном»: «Ничего серьезного»

17:21 11.12.2021 В Кемеровской област, и по данным на сегодня, 11 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 359 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 356 случаев. Об этом: В Кузбассе выявили ещё 359 носителей коронавирусом

17:28 11.12.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 5852 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил оперативный штаб региона. Об этом: Почти 6 тыс. кузбассовцев с коронавирусом получают медицинскую помощь

17:40 11.12.2021 Алексей Аграновский — профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ — заявил, что стоит пользоваться респираторами при сильном беспокойстве за здоровье, но не носить несколько обычных масок. Об этом 11 декабря передает радиостанция «Говорит Москва». Об этом: Вирусолог Аграновский назвал сумасшествием ношение нескольких масок

17:42 11.12.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 11 декабря, за сутки было выявлено 389 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 396 случаев. Об этом: Жертвой коронавируса стал 17-летний новосибирец

17:47 11.12.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3709 пациентов, в том числе 55 детей. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Из-за коронавируса в новосибирские больницы госпитализировали десятки детей

17:49 11.12.2021 В Свердловской области зарегистрирован ещё 661 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Свердловской области выявили ещё 661 носителя коронавируса

17:54 11.12.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 11 декабря, за сутки зарегистрировано 5882 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: За сутки с ОРВИ к медикам обратились почти 5,9 тыс. новосибирцев

18:02 11.12.2021 В Калмыкии план вакцинации от COVID-19 выполнен на 78%. Как сообщил глава республики Бату Хасиков, в регионе привито более 128 тыс. человек. Читайте подробнее: Калмыкия на 78% выполнила план вакцинации от COVID-19

18:57 11.12.2021 В Ямало-Ненецком АО 10 декабря выявили 126 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: На Ямале от COVID-19 скончались уже более 900 человек

19:16 11.12.2021 Калмыцкие коммунисты выступили против федеральных законопроектов о QR-кодах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения КПРФ. Читайте также: Калмыцкие коммунисты не хотят «кощунственных экспериментов на людях»

19:19 11.12.2021 В Югре 10 декабря выявили ещё 204 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает окружной оперштаб. Подробности в материале: В Югре выявили уже более 92 тыс. носителей коронавируса

19:44 11.12.2021 В Тюменской области 10 декабря обнаружили 305 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Тюменской области выявили уже более 84 тыс. носителей коронавируса

19:49 11.12.2021 Карантин по гриппу в школах и детских садах Калмыкии отменяется. С 13 декабря образовательный процесс продолжится в очном режиме. Об этом сообщил руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев. Об этом: В школах и детских садах Калмыкии отменят карантин по гриппу

20:07 11.12.2021 В Оренбургской области 10 декабря зафиксировали ещё 247 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Оренбуржье выявили уже более 104 тыс. носителей коронавируса

20:16 11.12.2021 В школах и детских садах Курганской области можно будет снова проводить праздничные новогодние мероприятия. Ограничение снимут с 15 декабря, сообщает оперштаб. Об этом: В Курганской области разрешили новогодние мероприятия

20:24 11.12.2021 В Курганской области 10 декабря обнаружили 189 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 84 в Кургане, сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Курганской области выявили ещё 189 носителей коронавируса

04:40 12.12.2021 Российская вакцина «Спутник V» будет проверена на эффективность против штамма коронавируса «Омикрон» за десять дней, заявил 11 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом: Эффективность «Спутника V» против «Омикрона» определят за десять дней

07:20 12.12.2021 Специалист пояснил, что есть вероятность аллергической реакции на назальную вакцину, поэтому прошедшему процедуру вакцинации желательно некоторое время находиться под присмотром медиков. Об этом: Эксперт рекомендовал прививать назальной вакциной только в медучреджениях

07:50 12.12.2021 Госуслуги Mosreg.ru.

08:55 12.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 12 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 6668 человек, причём 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Об этом: В Иркутской области жертвами COVID-19 стали ещё 24 человека

09:05 12.12.2021 В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 24 778. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 32 новых носителя. Читайте подробнее: На Алтае за сутки выявили 32 носителя коронавируса

09:18 12.12.2021 Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву рассказал об успехах и огромном вкладе РФПИ в производство и продвижение первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». «Благодаря очень уникальной, магической модели РФПИ мы стали одним из ведущих суверенных фондов мира. В отличие от государства, которое просто выделяет средства и средства расходуются, но государство от них не получает прибыли, мы должны вложить [средства] в проект, чтобы этот проект был знаковым и растущим для страны. При этом деньги должны вернуться нам, а через нас — государству», — генеральный директор РФПИ.

09:49 12.12.2021 В Алтайском крае по состоянию на 12 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 099 379 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 5295 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Об этом: На Алтае за сутки от COVID-19 привились чуть более пяти тысяч человек

09:52 12.12.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 12 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7522 человек, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Прирост выявленных зараженных составил 512 за сутки. Об этом: Алтайский край потерял ещё 26 пациентов с COVID-19

10:04 12.12.2021 Иммунолог заявил, что ревакцинация через 4−5 месяцев поможет защититься от штамма коронавируса «Омикрон». «Cейчас лучше всего проводить процедуру через пять месяцев, а людям с хроническими заболеваниями — через четыре», — заявил иммунолог Николай Крючков. Он призывает параллельно с прививочной кампанией заняться ревакцинацией.

10:37 12.12.2021 В Красноярском крае за минувшие сутки подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, наибольший прирост зафиксирован в Красноярске (177 новых носителей). Читайте также: В Красноярском крае выявили 678 новых случаев COVID-19

11:30 12.12.2021 В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число случаев за весь период пандемии достигло 72 564. Читайте подробнее: В Бурятии выявили 235 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:32 12.12.2021 К 12 декабря 2021 года в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 132 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 31 391 человек. 🔸Москва — 2862 🔸Московская область — 2040 🔸Санкт-Петербург — 2012 🔸Краснодарский край — 736 🔸Самарская область — 717 🔸Пермский край — 679 🔸Красноярский край — 678 🔸Свердловская область — 658 🔸Ростовская область — 652 🔸Челябинская область — 622 🔸Воронежская область — 617 🔸Иркутская область — 600 🔸Нижегородская область — 576 🔸Омская область — 569 🔸Республика Башкортостан — 541 🔸Алтайский край — 512 🔸Хабаровский край — 509 🔸Саратовская область — 489 🔸Приморский край — 459 🔸Ставропольский край — 453 🔸Волгоградская область — 398 🔸Новосибирская область — 385 🔸Ленинградская область — 380 🔸Тверская область — 360 🔸Кемеровская область — 359 🔸Липецкая область — 350 🔸Вологодская область — 350 🔸Пензенская область — 345 🔸Архангельская область — 340 🔸Белгородская область — 321 🔸Забайкальский край — 305 🔸Ульяновская область — 304 🔸Тюменская область — 303 🔸Владимирская область — 295 🔸Республика Крым — 287 🔸Ярославская область — 273 🔸Амурская область — 264 🔸Республика Коми — 260 🔸Кировская область — 248 🔸Орловская область — 247 🔸Астраханская область — 240 🔸Оренбургская область — 238 🔸Республика Бурятия — 237 🔸Брянская область — 237 🔸Республика Карелия — 235 🔸Тульская область — 234 🔸Республика Саха (Якутия) — 233 🔸Томская область — 231 🔸Тамбовская область — 215 🔸Смоленская область — 214 🔸Рязанская область — 213 🔸Ивановская область — 201 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 201 🔸Калужская область — 200 🔸Новгородская область — 191 🔸Курганская область — 189 🔸Удмуртская Республика — 189 🔸Республика Татарстан — 189 🔸Калининградская область — 188 🔸Псковская область — 176 🔸Костромская область — 164 🔸Мурманская область — 161 🔸Севастополь — 159 🔸Республика Дагестан — 151 🔸Республика Хакасия — 141 🔸Курская область — 139 🔸Республика Чувашия — 138 🔸Республика Мордовия — 137 🔸Сахалинская область — 135 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 123 🔸Республика Марий Эл — 119 🔸Республика Адыгея — 113 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 98 🔸Республика Ингушетия — 83 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 82 🔸Чеченская Республика — 80 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 69 🔸Камчатский край — 51 🔸Республика Тыва — 43 🔸Магаданская область — 36 🔸Еврейская автономная область — 36 🔸Республика Алтай — 31 🔸Республика Калмыкия — 17 🔸Ненецкий автономный округ — 12 🔸Чукотский автономный округ — 5 Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 016 896 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 289 483 летальных исхода, выздоровели 8 741 355 человек. Оперштаб Москвы.

11:41 12.12.2021 Впервые с 13 октября в России зафиксировано менее 30 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. В России также зафиксировали 1132 смерти из-за коронавируса за сутки, это минимум с 27 октября.

11:50 12.12.2021 Число подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии в России превысило 10 млн. 12 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За истекшие сутки в России выявили 29 929 новых случаев COVID-19. В последний раз в России суточная заражаемость ниже отметки в 30 тыс. случаев фиксировалась в середине октября. Об этом: Общее число случаев COVID-19 в России превысило 10 миллионов

11:56 12.12.2021 В Томской области за минувшие сутки подтвердили 231 новый случай заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,04. Читайте подробнее: В Томской области коронавирус выявили ещё у 231 человека

11:59 12.12.2021 Продлевается упрощённый порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Читайте также: В России продлен упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с пандемией

12:00 12.12.2021 Российские медики зарегистрировали 1132 смерти от COVID-19 за истекшие сутки. 12 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Смертность от COVID-19 в России держится ниже отметки в 1200 случаев за сутки с 6 декабря. Число летальных исходов за сутки превышало этот показатель почти месяц — с 8 ноября 2021 года. Подробности в материале: В России за сутки умерли 1132 пациента с COVID-19

12:04 12.12.2021 В Челябинской области 11 декабря обнаружили ещё 620 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области коронавирус выявили сразу у шестерых школьников

12:10 12.12.2021 Общее количество инфицированных коронавирусом в России с начала пандемии увеличилось до 10 млн 016 тыс. 896. Это следует из данных федерального оперштаба по борьбе с новым заболеванием от 12 декабря. Читайте подробнее: В России — более 10 млн заразившихся коронавирусом с начала пандемии

12:11 12.12.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 652 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 декабря. Для сравнения: днём ранее выявлено 649 носителей инфекции. Читайте также: Ещё 652 жителя Ростовской области заразились коронавирусом

12:14 12.12.2021 В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 27 случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 12 декабря. Читайте также: Жертвами коронавируса стали ещё 27 жителей Ростовской области

12:14 12.12.2021 За последние сутки в Москве госпитализировано 714 человек с COVID, на ИВЛ в настоящее время находятся 569 человек. Об этом 12 декабря сообщает московский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Подробности в материале: На аппаратах ИВЛ в Москве находится 569 человек

12:23 12.12.2021 Участниками прививочной кампании от коронавируса в Ростовской области стали почти 1,9 млн человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 декабря. Читайте подробнее: Почти 1,9 млн жителей Ростовской области приняли участие в вакцинации

12:33 12.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 91 778 (+303 за минувшие сутки). Подробности в материале: В Забайкалье число жертв COVID-19 перевалило за две тысячи человек

12:34 12.12.2021 Снижение числа заражений коронавирусом продолжается в Крыму, за последние сутки зафиксировано 289 случаев — сколько регистрировалось 3 сентября, в начале новой волны заболеваемости COVID-19. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе минздрава Крыма. Об этом: В Крыму за сутки выявили менее 300 случаев COVID-19

12:34 12.12.2021 В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 12 декабря. Днём ранее было выявлено 17 заражений. Читайте также: В Калмыкии за сутки зарегистрировали 16 заражений коронавирусом

12:38 12.12.2021 В Калмыкии за последние сутки подтверждён один случай смерти среди ковид-пациентов. Об этом 12 декабря информирует региональный оперштаб. Подробности в материале: Жертвой коронавируса стал ещё один житель Калмыкии

12:39 12.12.2021 В Хакасии за минувшие сутки подтверждено десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в числе умерших пять женщин в возрасте от 58 до 81 год и четверо мужчин 50−69 лет. Об этом: Число жертв COVID-19 в Хакасии достигло 1750

12:56 12.12.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 200 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 12 декабря. Днём ранее, 11 декабря, в регионе были зарегистрированы 199 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 613 человек. Об этом: В Калужской области за сутки выявлено 200 носителей коронавируса

12:58 12.12.2021 В Бурятии за минувшие сутки подтверждено пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 2276 жителей. Подробности в материале: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё пять человек

13:01 12.12.2021 Медицинские отводы от вакцинации против COVID-19 будут основываться чётко на инструкциях к препаратам. Перечень противопоказаний сформирован и уже обсуждается с экспертным сообществом, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «В первую очередь это аллергические реакции, которые отражены в инструкции, и непереносимость того или иного компонента препарата, острые инфекционные заболевания», — пояснил глава Минздрава. Также специалисты сейчас обсуждают ряд состояний, при которых будет даваться временный медотвод. Например, пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию, могут привиться после окончания курса лечения.

13:08 12.12.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 12 декабря 2021 года полностью вакцинированы от коронавируса 480 884 человека. Читайте подробнее: В Забайкалье от COVID-19 полностью вакцинированы более 480 тысяч человек

13:16 12.12.2021 В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 355 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 359 случаев. Читайте также: В Кузбассе коронавирусом заразились ещё 355 человек

13:19 12.12.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 5956 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Почти 6 тысяч кузбассовцев с коронавирусом получают медицинскую помощь

13:20 12.12.2021 В Воронежской области суд частично удовлетворил иски сотрудника «Минудобрения» и депутата Россошанского горсовета, отстранённого от работы из-за отсутствия прививки. Читайте подробнее: Воронежский суд защитил отстраненного от работы непривитого депутата

13:37 12.12.2021 В Омской области за минувшие сутки подтверждено 12 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе, всего к 12 декабря жертвами COVID-19 стали 2970 человек. Подробности в материале: В Омской области скончались почти 3 тыс. пациентов с коронавирусом

13:43 12.12.2021 В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 декабря, за минувшие сутки было выявлено 385 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 389 случаев. Читайте также: За сутки жертвами коронавируса стали пятнадцать пожилых новосибирцев

13:47 12.12.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3838 пациентов, в том числе 55 детей. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Более 50 детей госпитализировали в Новосибирской области из-за COVID-19

13:48 12.12.2021 Очередной подъём заболеваемости COVID-19 характеризуется быстрым развитием и тяжестью заболевания. В связи с этим меры профилактики приобрели особую важность, заявляют уральские врачи, работающие в «красных зонах». Подробности в материале: Врачи напомнили уральцам о тяжести COVID-19

13:51 12.12.2021 В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 декабря, за прошедшие сутки было зарегистрировано 5210 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: Ещё более 5 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за сутки

14:00 12.12.2021 Масочный режим. mos.ru.

14:29 12.12.2021 Президент Татарии Рустам Минниханов сообщил о готовности развернуть обсерваторы из-за штамма «Омикрон». Сейчас в аэропортах Казани и Бегишево продолжают проверять прибывших из Турции и Египта. Глава республики выразил обеспокоенность за появление нового штамма коронавируса «Омикрон» в Татарии. «Все необходимое для контроля за ситуацией организовано, — уточнил президент. — При необходимости мы должны быть готовы развернуть обсерваторы».

14:49 12.12.2021 В Пермском крае 11 декабря зафиксировали 679 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Прикамье выявили уже более 149 тыс. носителей коронавируса

15:06 12.12.2021 В Свердловской области 11 декабря обнаружили ещё 658 случаев COVID-19. Из них у жителей Екатеринбурга 128, сообщает оперштаб. Читайте также: В Свердловской области выявили уже более 187 тыс. носителей коронавируса

15:53 12.12.2021 В столице России наиболее распространены штамм коронавируса «Дельта» и уханьский штамм. При этом штамм «Омикрон» пока «ничем существенным не пугает». Об этом 12 декабря сообщила главврач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала «Россия 1». Читайте подробнее: Врач московской больницы: «Омикрон» пока «ничем существенным не пугает»

17:14 12.12.2021 В Новосибирской области из 385 новых случаев заражения коронавирусом 80 были выявлены у детей. Об этом сообщает «НДН.Ино» со ссылкой на оперативный штаб региона. Об этом: Каждый пятый новый заразившийся коронавирусом новосибирец — ребёнок

17:36 12.12.2021 Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе прямой линии заявил, что решение сделать первую прививку от коронавирусной инфекции далось ему нелегко. Читайте подробнее: Архангельский губернатор о своей вакцинации: «Это было непростое решение»

17:51 12.12.2021 Более 560 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 12 декабря сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. «За последние сутки проведено 562 тыс. тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 декабря остаются 1 647 363 человека». Подробности в материале: В России за сутки провели 562 тыс. тестов на SARS-CoV-2

17:55 12.12.2021 В Екатеринбурге 12 декабря состоялся очередной пикет против системы QR-кодов. Акция была согласована с властями и состоялась в парке Чкалова. Подробности в материале: В Екатеринбурге противники QR-кодов провели очередной пикет

18:12 12.12.2021 В Ямало-Ненецком АО 11 декабря выявили 123 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: На Ямале выявили ещё 123 носителя коронавируса

18:17 12.12.2021 В Югре 11 декабря зафиксировали ещё 201 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Югре выявили ещё 201 носителя коронавируса

18:23 12.12.2021 В Тюменской области 11 декабря обнаружили 303 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Тюменской области выявили ещё 303 носителя коронавируса

18:28 12.12.2021 В Курганской области 11 декабря зафиксировали 187 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 декабря сообщает оперштаб Зауралья. Подробности в материале: В Зауралье выявили ещё 187 носителей коронавируса

18:35 12.12.2021 В Оренбургской области 11 декабря зафиксировали 238 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Оренбургской области выявили ещё 238 носителей коронавируса

19:26 12.12.2021 Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов призвал не торопиться с использованием назальной вакцины от COVID-19. Об этом: Вирусолог призвал не торопиться с внедрением назальной вакцины

04:21 13.12.2021 За весь период пандемии в Республике Алтай подтверждено 24 799 случаев заражения коронавирусом, в том числе 7745 — в городе Горно-Алтайске. Читайте также: В Горном Алтае выявили уже почти 25 тысяч носителей коронавируса

04:27 13.12.2021 За прошедшие сутки в Республике Алтай скончался один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 13 декабря в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Республике Алтай выросло число жертв COVID-19

05:25 13.12.2021 Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении медицинских работников, внесших вклад в борьбу с COVID-19. Среди награждённых — медики Томской области. Подробности в материале: Путин наградил медиков районной больницы в Томской области

05:58 13.12.2021 Арбитраж Подмосковья получил примечательный иск, ответчиком по которому выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Российский бизнесмен, оформленный как индивидуальный предприниматель в Красноярске, через суд пытался запретить использование и распространение «термина «омикрон» в контексте с новой коронавирусной или любой другой инфекцией (их штаммами), несущими угрозу человечеству». Иск на сегодня уже возвращён заявителю, так как он не смог доказать подсудность дела именно этому суду, но это не лишает его права обратиться с заявлением повторно. Читайте также: Штамм «Омикрон» — в России подали в суд на ВОЗ

06:46 13.12.2021 В ЮАР штамм коронавируса «Дельта» уже вытеснен штаммом «Омикрон», поэтому аналогичная ситуация возможна и в остальном мире. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «Появляются сообщения, что в Южной Африке [штамм «Омикрон] вытесняет [штамм «Дельта»], и довольно быстро. Поэтому всё возможно», — сказал Гинцбург. Читайте подробнее: Гинцбург допустил вытеснение штамма «Дельта» штаммом «Омикрон»

07:04 13.12.2021 Красная зона. М. Денисова. Mos.ru.

07:17 13.12.2021 Результаты первых исследований препарата от алкоголизма дисульфирам показали снижение риска летального исхода при заболевании COVID-19. Подробности в материале: Учёные обнаружили эффективность средства от алкоголизма при лечении COVID

07:23 13.12.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 13 декабря, за прошедшие сутки выявлено 354 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 355 случаев. Читайте также: В Кузбассе коронавирусом заразились ещё более 350 человек

07:23 13.12.2021 В Ульяновской области последние несколько дней количество вновь выявляемых случаев заражения снижается на один случай. Подробности в материале: В Ульяновской области стали реже болеть ковидом

07:26 13.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 13 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 6691 человека, причём 72 из них добавили в сводку за минувшие выходные (11−12 декабря 2021 года). Подробности в материале: Приангарье за выходные потеряло 72 пациента с COVID-19

07:28 13.12.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получает 6061 пациент с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В Кузбассе выявлено уже более 79 тысяч носителей коронавируса

07:34 13.12.2021 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 142 случая заражения коронавирусом, выздоровели 107 человек. Об этом сообщили 13 декабря в республиканском правительстве. Подробности в материале: В Хакасии за сутки коронавирус выявили у 142 человек

07:36 13.12.2021 За сутки в Якутии выявили 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 45 заболевших — дети. Количество пациентов в тяжёлом состоянии уменьшается. Читайте также: В Якутии увеличилось количество случаев заболевания COVID-19 среди детей

07:43 13.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 92 078 (+908 за выходные, 11−12 декабря). Читайте подробнее: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё 20 человек

07:45 13.12.2021 Ещё семь пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом сообщили 13 декабря в правительстве республики. Читайте также: В Хакасии скончались ещё семь пациентов с коронавирусом

07:46 13.12.2021 В Туве, по данным на сегодня, 13 декабря, за минувшие сутки выздоровело 44 пациента с COVID-19, в том числе 11 детей. За это же время выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Туве в тяжёлом состоянии находятся почти 80 пациентов с коронавирусом

07:51 13.12.2021 В Туве свободный коечный фонд, предназначенный для пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день составляет 33,8% из 390 коек. Об этом сообщил минздрав республики. Подробности в материале: От коронавируса привились более 154,6 тыс. жителей Тувы

08:00 13.12.2021 Доля несовершеннолетних, заразившихся за неделю коронавирусом, в Амурской области увеличилась с 20% до 21,7%. Всего COVID-19 за этот период заболели 1842 амурчанина (неделей раньше — 1799). Читайте также: В Приамурье COVID-19 стали чаще болеть несовершеннолетние и вакцинированные

08:18 13.12.2021 Пандемия COVID-19 прекратится тогда, когда 96% населения будут иметь антитела. Такое мнение высказал врач-инфекционист из Еврейской автономии Владимир Дорофеев. Читайте также: Пандемия завершится, когда у 96% населения будут антитела — прогноз врача