Тбилиси, 10 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Екатерину Тикарадзе заставили покинуть пост министра здравоохранения республики из-за того, что она создала комиссию врачей, занимающихся здоровьем экс-президента. Об этом он заявил в соцсети Facebook.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

По мнению политика, решение об отставке главы минздрава принял основатель правящей партии «Грузинская мечта», крупнейший в стране бизнесмен Бидзина Иванишвили.

«Иванишвили простил министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе полный провал управление эпидемией ковида, но не простил создание государственной комиссии, состоящей из объективных специалистов по моему вопросу», — написал Саакашвили.

Он критически оценил действия Тикарадзе в вопросах борьбы с эпидемией, но поблагодарил её «за человечность».

Напомним, Тикарадзе объявила об уходе с поста министра здравоохранения 9 декабря. Она не объяснила причину своего ухода.