София, 10 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев обсудил с лидером США Джозефом Байденом вопросы мирного урегулирования кризисной ситуации на Украине и перспективы выполнения Минских договоренностей по Донбассу. Об этом 10 декабря пишет софийская газета «Факты».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Согласно официальной информации, общение состоялось в режиме видеоконференции. Как заявил болгарский президент, София готова принять активное участие в международной посреднической деятельности по «донбасской проблеме», а также использовать свои возможности члена НАТО для обеспечения украинских вооружённых сил необходимыми техническими и финансовыми средствами.

По некоторым данным, Дж. Байден «дал высокую оценку» этой позиции Болгарии.

Напомним, ранее болгарские власти неоднократно предлагали свои услуги на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Тем не менее, ни Киев, ни европейские партнеры Софии на указанное предложение не отреагировали.