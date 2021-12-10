Москва, 10 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Среднегодовая заработная плата в 2021 году продемонстрирует рост и достигнет допандемического уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявила младший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Peggy Marco Зарплата

«Пандемия и последовавшие за ней ограничения стимулировали развитие нетрадиционных форм занятости, ускорили темпы автоматизации и повысили спрос на цифровые навыки работников, — сказала она. — С одной стороны, это стимулирует развитие рынка труда, с другой — несет определенные риски, которые требуют комплексного подхода как со стороны трудового законодательства, так и со стороны системы дополнительного профессионального образования».

Она обратила внимание на то, что уровень безработицы в России в III квартале 2021 года — 4,4%, что является самым низким показателем с 2010 года.

«Темпы роста ежеквартальной заработной платы в 2021 году также достигли допандемических показателей — реальная заработная плата в сентябре 2021 года без учета роста цен превысила среднюю заработную плату в сентябре 2019 года. Это позволяет ожидать, что среднегодовая заработная плата в 2021 году продемонстрирует рост и достигнет допандемического уровня», — сказала Лопатина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году жители России больше всего ожидают от работы повышения зарплаты (55%), стабильности (33%) и адекватного руководства — 27%.