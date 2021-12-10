Ярославль, 10 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Ярославле 54-летний мужчина избил 14-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Следственный комитет

Инцидент произошёл 4 декабря у одного из домов на улице Рыбинская.

«54-летний мужчина нанес побои 14-летнему мальчику. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и брюшной полости, подросток был госпитализирован в медицинское учреждение», — пояснили в пресс-службе ярославского СК.

Подробностями случившегося поделился и отец подростка.

«Вася выходил из двора, и, пытаясь открыть примёрзшую калитку у дома, ударил ее ногой. На что тут же неожиданно получил серию ударов в голову и корпус, а потом серию ругательств и угроз. Удар по голове был такой силы, что у ребенка вылетели из ушей наушники», — рассказал мужчина.

Сейчас пострадавший находится на лечении в больнице.