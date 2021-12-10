Богота, 10 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Перепись населения, проведенная Национальным административным департаментом статистики (DANE), показала, что около 34 тысяч человек в Колумбии живут на улице. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Согласно данным организации, большинство бездомных — молодые мужчины в возрасте от 24 до 34 лет, которые находятся в такой ситуации более пяти лет.

Согласно исследованию под названием «Перепись жителей улиц», проводимому организацией с 2017 года, на сегодняшний день из общего числа в этих условиях находится 16,2% людей из других стран.

Перепись также показывает, что более 80% жителей улиц умеют читать и писать, но оказались в таком положении из-за употребления запрещённых веществ или семейных конфликтов.

Что касается насилия, то более половины сообщили, что стали жертвами насилия, особенно оскорблений, избиений и угроз.

Самой распространенной формой жестокого обращения с этими людьми, живущими на улицах в Колумбии, является жестокое обращение со стороны полиции (69,3%), сообщает DANE.