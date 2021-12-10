Берлин, , 11:54 — REGNUM Гипотетический военный конфликт России и Украины может повлечь за собой блокировку проекта газопровода «Северный поток — 2» администрацией нового германского канцлера Олафа Шольца. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Провокации Украины в Донбассе — все новости»

Издание выяснило, что администрация Шольца поддерживает проект газопровода. Однако остановка «Северного потока — 2» рассматривается в качестве одной из возможных мер в широком списке западных санкций.

«Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки «Северного потока — 2» в случае вторжения, сообщили FT люди, близкие к новому правительству», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз опровергали версии о том, что Москва якобы готовит «агрессию» против Киева. Так, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФВалерий Герасимовзаявил 9 декабря, что подобные публикации в СМИ — ложь.

Читайте также: Шрёдер: все попытки сорвать проект СП-2 исходят не от Германии