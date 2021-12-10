Москва, , 11:45 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич начала выступление в Москве 10 декабря на международном экспортом форуме «Сделано в России» на русском языке.

Ана Брнабич Novreg.ru

«Уважаемый премьер-министр Михаил Владимирович уважаемые спикеры и участники. Для меня большая честь принять участие и обратиться на открытии этого важного форума. Тема, которую вы выбрали в этом году, является одной из самых значимых в данный момент», — сказала глава правительства Сербии.

Она отметила, что сейчас уже можно предсказать некоторые тренды будущего развития. После этого перешла к основной части своего выступления уже на сербском языке.