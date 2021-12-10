Владикавказ, , 12:09 — REGNUM Жителя Ингушетии задержали за попытку похитить человека. Намерения подозреваемого были связаны с желанием обогатиться, запросив выкуп за освобождение похищенного, однако факт подготовки в покушению на похищение был пресечен правоохранителями. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован, сообщили 10 декабря в пресс-службе Следственного комитета по Северной Осетии.

Арест

Как стало известно, в сентябре 2021 года злоумышленник стал вынашивать планы по похищению жителя Северной Осетии. Он решил привлечь к исполнению преступления двоих пособников, пообещав им 10 тысяч долларов США за похищение. В роли похитителей выступили два оперативных сотрудника, встретившиеся с подозреваемым для обсуждения сделки.

Тот передал им фотографию жертвы и огнестрельное оружие. Однако потерпевший был предупрежден о готовящемся на него нападении. По договору с сотрудниками правоохранительных органов он прибыл в город Владикавказ на своем автомобиле 26 ноября 2021 года.

Оперативники сфотографировали его со связанными руками и забрали у него водительское удостоверение для предъявления доказательств похищения заказчику. В тот же день вечером они встретились с организатором похищения, который «заплатил за работу» 703 тыс. рублей, после чего произошло его задержание с поличным.

«В результате злоумышленник довести до конца свой преступный умысел не смог по не зависящим от его воли обстоятельствам. По ходатайству следственных органов судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СКР по региону.

В настоящее время идет следствие по статьям УК РФ «Покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия из корыстных побуждений» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».