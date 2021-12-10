Омск, , 11:42 — REGNUM За неделю с 30 ноября по 7 декабря в Омске подорожал так называемый «борщевой набор». Как сообщили ИА REGNUM 10 декабря в мэрии города, белокочанная капуста подорожала более чем на 5%.

Зажарка для борща Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

От 1 до 3% выросла стоимость картофеля, свёклы, помидоров и моркови. При этом цены на лук, огурцы и яблоки не изменились.

Зафиксировано снижение цен на детские консервы, сырокопчёную колбасу. Незначительно подешевели охлаждённые куры и мороженая рыба. От 2 до 4% подорожали яйца и молочные смеси для детского питания.

В группе непродовольственных товаров более чем на 5% подорожал стиральный порошок. На 1−4% стали дороже пелёнки для новорождённых, шампунь, зубная паста, хозяйственное мыло.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии в ноябре продовольственные товары подорожали в среднем на 1,7%.

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