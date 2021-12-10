Ханты-Мансийск, 10 декабря 2021, 11:41 — REGNUM В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1811. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб.
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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1803 — на восемь человек меньше.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 10 декабря подтвердили 91 914 случаев заражения коронавирусом, вылечились 84 866 человек.
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