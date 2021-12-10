Москва, 10 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский раскритиковал разработанный в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест. В своём телеграм-канале 10 декабря он также заявил, что ГИС не решит проблему с обелением стихийного рынка жилья:

Merio Аренда

«Заставь дурака богу молиться. Минстрой придумал очередной способ, как обелить стихийный рынок аренды жилья, с которого бюджет недополучает до 162 млрд руб. в год. Надо создать государственную информсистему (ГИС), где арендодатели будут регистрировать все договоры по сдаче квартир, апартаментов и машиномест. Все расчеты должны производиться через это онлайн-приложение, иначе штраф в 5 тыс. руб. для граждан и 50 тыс. руб. для юрлиц.

Русский человек, может, и дурак, но своего не упустит. Короче, народ не понял, на хрена козе баян. Тем более что до трети арендодателей уже оформились самозанятыми и платят 4(6)%. Разговор вот к чему.

В августе Минстрой уже предлагал простой и элегантный способ обеления рынка аренды: ввести налоговый вычет с расходов на аренду и снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды. Арендаторы могли бы сэкономить до 13%, а арендодатели были бы вынуждены либо регистрироваться самозанятыми, либо давать скидку на те же 13% (почувствуйте разницу между 4% и 13%). Отличная идея не нашла понимания в Минфине.

Замминистра Алексей Сазанов высказался в том духе, что «в сегодняшних условиях, когда регионы борются с последствиями пандемии, у них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам». То есть государство с его бюджетами само по себе, а люди — сами по себе. Мощно задвинул.

В общем, идею зарубили, а проблема осталась, и ГИС ее не решит. Остается выпустить норматив и обязать соседей стучать на арендодателей. В случае успеха соседи смогут претендовать на выплату в размере одного месячного rent. Может, тогда пойдет».

Государство недополучает налоги с аренды жилья, но оно и не тратится на эту сферу жизни, вследствие чего в ней расцвел самый «забубенный» либерализм, считает главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров.

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Напомним, в законопроекте о создании ГИС по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест предусматривается всего 30 дней на размещение сведений о сроках действия заключенных договоров и размере платы. Авторы идеи отмечают, что через эту систему и будут вестись всё расчёты.

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