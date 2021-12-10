Гватемала, 10 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в штате Чьяпас, Мексика, где погибло более 40 мигрантов из Центральной Америки. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Я сочувствую семьям погибших, которым мы предлагаем всю необходимую консульскую помощь, включая репатриацию», — написал Джамматтеи.

Секретарь президента Гватемалы по социальным коммуникациям Кевин Лопес также выразил соболезнования в связи с трагедией, а министр иностранных дел Педро Броло подтвердил, что генеральное консульство в Мексике начало соответствующую работу по установлению личности жертв из Гватемалы.

По предварительным данным, в общей сложности 49 мигрантов, пытавшихся добраться до США, погибли и 58 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в мексиканском штате Чьяпас.