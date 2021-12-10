Казань, , 13:36 — REGNUM В Татарии в 2021 году доля индивидуального жилищного строительства составила рекордные 65% против 35% возведения многоквартирных домов. Об этом заявил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Стройка частного дома

Продолжающаяся пандемия коронавируса стала причиной роста интереса жителей к индивидуальному жилищному строительству, так как создать необходимые условия для всех членов семьи в квартире сложнее, уверяет спикер.

«В этом году мы должны ввести в эксплуатацию 2,67 млн кв. метров жилья. На данный момент мы находимся на завершающей стадии, уже сдано 2,57 млн кв. метров, что составляет 96,4% от годового плана 2021 года и на 6,2% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период», — отметил Гимаев.

По темпам строительства и ввода жилья в России республика находится на седьмом месте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии акцент сделан на индивидуальном жилищном строительстве. По этому показателю план перевыполнен на 47% — вместо 8,3 тыс. домов в эксплуатацию ввели свыше 12,2 тыс. А вот программа социальной ипотеки в республике в текущем году фактически провалилась. Она выполнена лишь на 44%. По ней в регионе построили 125 тыс. квадратных метров жилья из 280 тыс. планируемых.

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