Южно-Сахалинск, 10 декабря 2021, 11:38 — REGNUM В Южно-Сахалинске инвалид Сергей Струговец получил от управляющей компании предписание выкорчевать дерево во дворе дома, написало 10 декабря АСТВ.
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«Вам необходимо в срок
В УК уверены, что именно Сергей Струговец высадил это дерево и поэтому обратились к нему с этим требованием. Но инвалид уже долгие годы с очень большим трудом выходит на улицу, так как у него нет одной ноги и уверяет, что к произрастанию дерева он не имеет никакого отношения.
Если инвалид не исполнит данное требование УК обратится с жалобой в Государственную жилищную инспекцию.
Как сообщало ИА REGNUM, вмешательство прокуратуры Сретенского района Забайкальского края помогло защитить права ребенка-инвалида на бесплатное оказание медицинской помощи.