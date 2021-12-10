Южно-Сахалинск, , 11:38 — REGNUM В Южно-Сахалинске инвалид Сергей Струговец получил от управляющей компании предписание выкорчевать дерево во дворе дома, написало 10 декабря АСТВ.

Инвалидное кресло

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«Вам необходимо в срок до 30.11.2021 года убрать самовольно высаженное Вами дерево, рядом с Вашим балконом, в связи с тем, что данное дерево в нарушении СанПиН 2.1.2.2645−10, находится на расстоянии менее 5 метров от фасада жилого дома», — говорится в предписании.

В УК уверены, что именно Сергей Струговец высадил это дерево и поэтому обратились к нему с этим требованием. Но инвалид уже долгие годы с очень большим трудом выходит на улицу, так как у него нет одной ноги и уверяет, что к произрастанию дерева он не имеет никакого отношения.

Если инвалид не исполнит данное требование УК обратится с жалобой в Государственную жилищную инспекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, вмешательство прокуратуры Сретенского района Забайкальского края помогло защитить права ребенка-инвалида на бесплатное оказание медицинской помощи.