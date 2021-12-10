Джакарта, 10 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Вулкан Семеру в Индонезии продолжает активно выбрасывать в небо горячие облака, сообщает Detik.

DasWortgewand Извержение вулкана

В настоящее время состояние вулкана Семеру стабильное.

Поиск жертв извержения вулкана продолжается. На сегодняшний день в результате этого инцидента погибли десятки человек.

Напомним, извержение вулкана Семеру началось 4 декабря 2021 года. По последним данным, жертвами извержения вулкана в Индонезии стали 43 человека.

Подробнее в материале:Жертвами извержения вулкана Семеру в Индонезии стали 43 человека