Вулкан Семеру в Индонезии выбрасывает в небо горячие облака
Джакарта, 10 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Вулкан Семеру в Индонезии продолжает активно выбрасывать в небо горячие облака, сообщает Detik.
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Извержение вулкана
В настоящее время состояние вулкана Семеру стабильное.
Поиск жертв извержения вулкана продолжается. На сегодняшний день в результате этого инцидента погибли десятки человек.
Напомним, извержение вулкана Семеру началось 4 декабря 2021 года. По последним данным, жертвами извержения вулкана в Индонезии стали 43 человека.
Подробнее в материале:Жертвами извержения вулкана Семеру в Индонезии стали 43 человека