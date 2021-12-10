Москва, 10 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Слово «коронавирус» стало самым популярным словом уходящего 2021 года в России. Его назвали 18% граждан РФ, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

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Второе место в номинации «Слово года» — «здоровье» (9%), на третьем — «вакцинация» или «прививка» (по 6%). Впервые в пятерке лидеров главных слов уходящего года оказался «QR-код» (5%).

По мнению 2% граждан, слово 2021 года — это «пандемия», «семья», «ревакцинация», «кризис». Менее популярные варианты — антиваксер, апокалипсис, дискриминация, «Спутник V», добро, жизнь, маска, надежда, неопределенность, штамм и др.

Опрос проведен 29 ноября — 8 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 344 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, слово «коронавирус» стало самым популярным словом уходящего 2020 года в России.

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