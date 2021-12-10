Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM После периода аномальных морозов, когда температура воздуха в Петербурге более чем на 10 градусов была ниже климатической нормы для этого времени года, в Северной столице резко потеплеет. Об этом ИА REGNUM сообщил 10 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Гололед на Литейном проспекте (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В выходные дни морозы начнут постепенно отступать из нашего региона. Температура воздуха вечером в воскресенье повысится уже до 0 градусов», — пояснил специалист.

В то же время Колесов предупредил, что предстоящие сутки будут непростыми в плане погодных условий.

«Еще низкая температура воздуха у земли и поступление теплого воздуха на высотах в совокупности с моросящими переохлажденными осадками приведут к образованию гололеда на всех поверхностях. Это и провода, и деревья, дороги и тротуары», — отметил главный синоптик Петербурга.

Он добавил, что гололед будет сохраняться в течение субботы, 11 декабря, и ночи 12 декабря. Днем в воскресенье осадки будут идти уже в виде мокрого снега.

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