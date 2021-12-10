Ханты-Мансийск, , 11:34 — REGNUM В Югре за сутки на 10 декабря обнаружено 206 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 212.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 44 случая за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 10 декабря подтвердили 91 914 случаев заражения коронавирусом, вылечились 84 866 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре за сутки выявлено 212 случаев заражений коронавирусом