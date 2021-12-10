Москва, 10 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Российская продукция обладает хорошим качеством. Об этом 10 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международном экспортом форуме «Сделано в России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«В нашей стране производится продукция высокого качества. И нужно активно продвигать её, демонстрируя преимущества, надёжность. Развеивать мифы и ложные стереотипы», — сказал глава правительства.

По его словам, расширение внешней торговли является мощным драйвером развития всей российской экономики.