Тбилиси, , 11:32 — REGNUM Лидеры семи оппозиционных партий Грузии подписали открытое письмо в адрес еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства Оливера Вархели, верховного представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Текст обращения был обнародован в грузинских СМИ 10 декабря.

Грузинская мечта Netgazeti.ge

В обращении политики обвинили правящую партию «Грузинская мечта» (ГМ) в приостановке избирательной и судебной реформ, обещанных представителям ЕС. По мнению оппозиционеров, руководство страны намеренно затягивает исполнение обещанного. Они также считают, что члены «Мечты» неподобающе относятся к зарубежным партнёрам.

«Риторика официальных представителей правительства в отношении критики со стороны европейских друзей Грузии и европейских чиновников становится все более агрессивной. Представители ГМ часто напоминают им, что Грузия является «суверенной нацией». Их язык напоминает российскую доктрину «суверенной демократии», — говорится в письме.

Авторы письма выразили надежду, что на саммите «Восточного партнёрства» представителями Грузии напомнят об обязательствах «Грузинской мечты».

Напомним, следующий саммит «Восточного партнерства» должен состояться в Брюсселе 15 декабря. Проект создан для развития интеграционных связей ЕС с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер «Грузинской мечты» резко ответил на критику от Госдепа США