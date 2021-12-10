Чебоксары, , 11:30 — REGNUM В Чувашии документы транспортного планирования республики и Чебоксарской агломерации при начальной цене в 50 млн рублей разработают за 37,5 млн рублей. Подрядчиком является московская компания. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Общественный транспорт в Чувашии Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является казённое учреждение «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» (ЦОБДД). Победитель электронного конкурса разработает документы транспортного планирования Чувашии и Чебоксарской городской агломерации. В документе отмечается, что цели научно-исследовательской работы — разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Чувашии и Чебоксарской агломерации до 2032 года.

Максимальная цена контракта составила 50 млн рублей. источник финансирования — республиканский бюджет Чувашии.

По итогам конкурса ЦОБДД заключил договор с московским обществом с ограниченной ответственностью «Центр экономики инфраструктуры» (ЦЭИ). Цена контракта составляет 37 500 001 рубль, в том числе в 2021 году будет направлено 15 000 000 рублей, в 2022 году — 22 500 001 рубль.

Работы будут выполняться в два этапа до 15 июня 2022 года.

Напомним, в состав Чебоксарской агломерации входят Чебоксары и Новочебоксарск, Марпосадский, Моргаушский, Цивильский и Чебоксарский районы.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ЦЭИ» зарегистрировано в июле 2013 года в Москве, уставной капитал составляет 1 млн рублей. Указанный основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, также заявлено 17 дополнительных видов деятельности.