Москва, , 11:30 — REGNUM В настоящее время пока рано говорить о стабилизации ситуации в малом и среднем российском предпринимательстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил директор центра экономической географии и регионалистики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал выводы Минэкономразвития РФ о стабилизации ситуации в секторе МСП.

Бизнес AlexanderStein

«Предпринятые правительством меры помогли сгладить последствия пандемии, — сказал Земцов. — Так, помощь малому бизнесу со стороны федеральных властей выросла в 20,7 раз в 2020 году в сравнении с 2018 годом. Охват поддержкой вырос на порядок: с 2−3% от всех субъектов МСП до четверти в пик ковидного кризиса. Так, удалось избежать потенциально большого падения занятости в 2020 году. Но о стабилизации ситуации говорить рано, с появлением нового штамма коронавируса риски растут».

При этом он уточнил, что ситуация к Новому году улучшилась.

«Траты населения увеличились, но по сравнению с допандемическим периодом годовые результаты выглядят все еще не очень оптимистично», — сказал Земцов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко заявил, что в период пандемии власти РФ не поддержали ни спрос, ни население, ни бизнес.

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