Москва, , 11:30 — REGNUM Решение об аборте женщина принимает, исходя из ситуации. Об этом в ходе выступления в Государственном юридическом университете имени О. Е Кутафина (МГЮА), отвечая на вопрос студента о праве на аборт, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова Kremlin.ru

«Я не против абортов, потому что мы знаем огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка. Она взвешивает эту ситуацию и принимает такое решение», — сказала Москалькова.

Вместе с тем она подчеркнула, что после определённого срока беременности сделать аборт уже нельзя: «Это надо принять как данность».