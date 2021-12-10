Москва, , 11:42 — REGNUM Все участники иранской «ядерной сделки» намерены приложить максимум усилий, чтобы окончательно определить практические шаги для восстановления договора в его первоначальном виде. Об этом говорится в сообщении МИД России, распространённом по итогам заседания в Вене.

В столице Австрии 9 декабря возобновился после технического перерыва седьмой раунд переговоров по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Начало переговорам положило заседание Совместной комиссии государств-участников.

«Все стороны подтвердили намерение приложить максимум усилий в интересах окончательного определения практических шагов, необходимых для перезапуска всеобъемлющего выполнения СВПД в его первоначальном виде без дополнений и изъятий», — отметили в российском МИД.

Участники заседания договорились интенсивно взаимодействовать, в том числе на экспертном уровне в рамках рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе переговоров в Вене иранская сторона представила другим участникам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов. Они посвящены отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

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