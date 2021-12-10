Вашингтон, 10 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Сотрудник Госдепа США, якобы пострадавший от «гаванского синдрома», подал в суд на ведомство за дискриминацию людей с ограниченными возможностями. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на документ.

Joe Gratz Суд

Как отмечается в иске, в 2017 году в китайском Гуанчжоу у сотрудника диппредставительства Марка Лензи и его семьи начались «головные боли, головокружение, тошнота, кровотечение из носа, бессонница и потеря памяти».

По словам Лензи, квартира была обследована устаревшим оборудованием. Кроме того, отмечается в иске, обследование было проведено «для галочки».

Сотрудник и его супруга в 2018 году прошли обследование на повреждение головного мозга, у них были выявили симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при воздействии направленной энергии. В результате их разрешили эвакуировать в США по медицинским причинам. В Соединенных Штатах Лензи поставили диагноз «приобретённое повреждение головного мозга».

При этом, утверждает Лензи, он получал меньше поддержки от Госдепа, чем его коллеги, которые пострадали от синдрома. По словам истца, из-за ограниченных возможностей ему поручили работу, заработная плата за которую не соответствует его профессиональному уровню.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году некоторые работавшие на Кубе сотрудники ЦРУ и Госдепа США начали жаловаться на звон в ушах, слуховые галлюцинации, головные боли и тошноту. В итоге им был поставлен диагноз — «гаванский синдром», якобы вызванный акустической атакой.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении финансовой помощи американским гражданам, пострадавшим от «гаванского синдрома».

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