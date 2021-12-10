Киев, 10 декабря 2021, 11:27 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 11,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает украинский минздрав.

Коронавирус. Украина
Коронавирус. Украина
Moz.gov.ua

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«За сутки 9 декабря на Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1010, медработников — 214)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 3 543 684.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 442 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 90 343.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 158 426 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 16 234 638 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 12 376 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.