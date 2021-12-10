Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В Петербург на склад ОАО «Фармбаза» поступила очередная очень крупная партия вакцины «Спутник V» в объёме 225 600 доз. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе правительства Петербурга. Всего за три дня город получил около 300 тыс. доз самой главной российской вакцины от коронавируса.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Очень важно не снижать темпы вакцинации, двигаться к достижению коллективного иммунитета. Позаботьтесь о себе и своих близких, чтобы чувствовать себя в безопасности, особенно перед началом новогодних праздников», — заявил в связи с этим губернатор Петербурга Александр Беглов.

Жители и гости города продолжают вакцинироваться. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге курс вакцинации от ковида прошли 2 390 520 человек. В городе организовано 53 мобильных пункта вакцинации помимо действующих 185 пунктов на базе медицинских учреждений.

Напомним, 8 декабря в Петербург доставили 67,8 тыс. доз «Спутника V».

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