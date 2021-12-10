Москва, , 11:26 — REGNUM Заявления о том, что штамм коронавируса «Омикрон» является более лёгким по сравнению с другими штаммами, являются безответственными. Об этом на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям заявил заместитель главы Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Безответственно заявлять, что это легкий штамм», — сказал Логунов.

По его словам, в мире существуют пожилые люди и те, кто не имеет иммунитета к коронавирусу, и неизвестно, как их организм будет переносить вирус.