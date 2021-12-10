Якутск, , 11:28 — REGNUM За сутки в Якутии количество заболевших коронавирусом жителей увеличилось на 244. В том числе инфекцию подхватили 55 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства республики.

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Привиты были 3,7% заболевших. В ковидных госпиталях находятся более 1090 жителей республики, в реанимации — 16 якутян, их состояние крайне тяжёлое.

«Состояние средней тяжести отмечается у 96 человек, в тяжёлом состоянии находятся 80 пациентов. И все они — непривитые», — подчеркнула и.о. министра здравоохранения региона Лена Афанасьева.

Самой сложной она назвала ситуацию с распространением COVID-19 в Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском районах Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 240 тонн жидкого медицинского кислорода привезли в Якутию из Хабаровска по реке, которая уже покрылась льдом. Доставка осуществлялась с помощью ледокола «Капитан Бородкин».