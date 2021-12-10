Иркутск, , 11:28 — REGNUM В посёлке Бохан Боханского района Иркутской области планируют построить централизованную систему водоснабжения. Соответствующий тендер по выбору подрядчика с начальной ценой 403 млн рублей объявила администрация муниципального образования «Бохан», передаёт ИА REGNUM.

Водоснабжение Steve Johnson

Итоги тендера подведут 20 декабря 2021 года. Расходы оплатят из областного и муниципального бюджетов, в которых на эти цели заложено 403 114 799,07 рубля. Из них за счет средств бюджета региона — 96%, местного бюджета — 4%. При этом предусмотрено 15% аванса. Работы должны быть завершены до 15 ноября 2023 года.

Проектом планируется строительство водопровода общей протяженностью 26 605,9 метра с 236 колодцами и 66 автоматизированными водозаборными колонками. Также планируется насосная станция с объёмом водопотребления 141,6 м3/час и повысительная насосная станция.