Канберра, , 11:25 — REGNUM Недавнее заседание Национального кабинета министров Австралии было посвящено новому штамму коронавируса «Омикрон». Об этом 10 декабря премьер-министр страны Скотт Моррисон сообщил радиоведущему 2GB Джиму Уилсону.

Скотт Моррисон Kristy Robinson

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По словам главы федерального правительства Австралии, медицинские власти до сих пор не могут с уверенностью заявить об отсутствии опасности в связи с распространением нового варианта.

«Степень тяжести протекания болезни не хуже, чем у штамма «Дельта», — заявил Моррисон в эфире радиостанции.

Тем не менее, он настоял, чтобы все австралийцы записались на ревакцинацию.

«У вас только рука будет болеть в месте введения шприца, вот и все», — сказал он.

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