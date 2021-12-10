Новосибирск, , 11:23 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3900 пациентов, в том числе 55 детей. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 353 человека. На ИВЛ — 60 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Новосибирской области сделано 3 132 554 теста на коронавирус

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