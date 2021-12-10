Иркутск, 10 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Частный вертолет IAR-316B совершил жесткую посадку на границе Иркутской области и Бурятия. Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, сообщается 10 декабря на сайте ведомства.

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По предварительным данным, сегодня, 10 декабря, вертолет летел по маршруту село Смоленщина (Иркутская область) — село Выдрино (Бурятия). Около 10:33 борт осуществил жесткую посадку в 10 километрах от берега реки Снежная в районе границы Иркутской области и Бурятии, точное место посадки вертолета устанавливается.

На борту вертолета находился командир воздушного судна, который сейчас эвакуирован с места происшествия. Он не пострадал. Вертолет частично разрушен. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря в Иркутске внештатно приземлился самолёт Airbus A321, который летел из Магадана в Новосибирск. На борту находились 199 человек.

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В ноябре над Иркутском потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно» (Белоруссия), выполняющий рейс из Якутска. От удара судно загорелось, и все девять человек, что были на борту (пятеро членов экипажа и четверо сопровождающих некий груз), погибли.

За всю историю региона в Иркутской области произошло уже 11 авиационных катастроф, в которых погибли более 500 человек.

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