Москва, 10 декабря, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Планируют пригласить Деда Мороза и Снегурочку для поздравления ребенка с Новым годом и создания праздничной атмосферы 13% родителей. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Khantynewyear.ru Дед Мороз и Снегурочка

Каждый третий родитель (34%) потребует у аниматоров, изображающих Деда Мороза и Снегурочку QR-коды. Проверят наличие электронного сертификата 28%, попросят предоставить свежий ПЦР-тест — 6%. Не будут проверять QR-коды у Деда Мороза 60% родителей.

Откажутся из-за коронавируса от идеи позвать Деда Мороза и Снегурочку домой 33% родителей. Намерены самостоятельно создать новогоднее настроение у детей, например, Деда Мороза сыграет член семья, 35%. Пока не определились 19%.

Опрос проведен 30 ноября — 7 декабря 2021 года. Опрошены 1000 родителей детей в возрасте 4−10 лет в 298 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в наступающем 2022 году большинство жителей России (64%) попросят у Деда Мороза, прежде всего, здоровья для себя и своих близких.

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