Каракас, , 16:56 — REGNUM Международная организация по миграции (МОМ) и агентство ООН по делам беженцев запросили 9 декабря 1790 млн долларов для борьбы с растущей волной венесуэльских мигрантов в Латинской Америке. Об этом сообщает венесуэльское информагентство La Nation.

Волнения в Венесуэле andresAzp

Агентства ООН вчера опубликовали запрос на международную помощь для «поддержки растущих потребностей беженцев и мигрантов из Венесуэлы и принимающих их сообществ в 17 странах латинской Америки и Карибского бассейна».

Венесуэльская миграция — это «крупнейший исход людей в истории Латинской Америки, ситуация ухудшается последние 5 лет», — заявил Эдуардо Штайн, специальный представитель МОМ по делам венесуэльских беженцев.

В настоящее время более 6 миллионов венесуэльцев покинули свою страну. Из них 5 млн проживают в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Ожидается, что к концу 2022 года число беженцев превысит 7.1 млн человек.

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