Москва, , 11:20 — REGNUM Правила льготного кредитования для резидентов свободной экономической зоны в Крыму утверждены постановлением правительства РФ, документ 10 декабря размещён на сайте правительства России.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Как уточняется, с 2022 года резиденты вободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму смогут получать льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов, а разницу между льготной и рыночной ставками банкам возместит государство.

«Льготная ставка будет равна разнице между процентной ставкой по кредитному договору и ключевой ставкой ЦБ на дату заключения кредитного договора. Размер кредита — от 10 млн до 5 млрд рублей. Объём планируемых инвестиций в проект должен составлять не менее 30 млн рублей. Срок кредита будет зависеть от конкретного инвестпроекта», — уточняется на сайте правительства.

Рассчитывать на получение льготного кредита смогут резиденты свободной экономической зоны, работающие в приоритетных для экономики региона направлениях. В их числе — сельское хозяйство, производство продовольствия, одежды, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, стекла, компьютеров, транспортных средств, электронных и оптических изделий, сбор и утилизация отходов, обработка вторичного сырья, строительство зданий и инженерных сооружений, зрелищно-развлекательная и туристическая деятельность, предоставление социальных услуг, деятельность в сфере образования и здравоохранения. Перечень банков, которые смогут выдавать льготные кредиты, составит Министерство экономического развития и утвердит специальная комиссия.

В 2022−20 224 годах на предоставление субсидий российским банкам в целях возмещения недополученных доходов по кредитам участникам Крымской СЭЗ, планируется выделить до миллиарда рублей ежегодно. Власти рассчитывают, что такое решение поможет увеличить приток инвестиций в экономику региона.

Напомним, свободная экономическая зона действует на территории Республики Крым и города Севастополя с 2015 года. Для её резидентов установлены пониженные ставки по налогу на прибыль, а также пониженные тарифы страховых взносов.