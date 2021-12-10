Махачкала, , 11:20 — REGNUM Члены правительства Дагестана до сих пор работают с приставкой врио. Утверждение нового состава правительства состоится в будущем году. Об этом сообщил 9 декабря глава республики Сергей Меликов в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос Расула Маазова, представлявшего телеграм-канал «Спросите у Расула», как оценивается руководителем региона работа правительства РД в 2021 году и когда будет объявлен новый состав правительства.

Сергей Меликов Rosgvard.ru

«Что касается правительства РД, то оценку буду давать после Нового года, когда до копейки поймем, как реализован бюджет, который принимался и разрабатывался не этим правительством республики и не мной. Но, тем не менее, за его реализацию, особенно его социальной части, несёт ответственность действующее правительство. <…> Тогда же будут приняты кадровые решения», — цитирует Меликова его пресс-служба.

Он также отметил, что у него есть идеи, как несколько реорганизовать структуру правительства, «чтобы подвести ее к неким современным форматам и осуществлять реализацию национальных проектов, а может, и других программ через так называемые проектные офисы».

Напомним, Сергей Меликов был избран главой Дагестана в октябре 2021 года, тогда же правительство было отправлено в отставку, его министры продолжают работать до назначения нового состава правительства.