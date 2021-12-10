Махачкала, 10 декабря 2021, 11:20 — REGNUM Члены правительства Дагестана до сих пор работают с приставкой врио. Утверждение нового состава правительства состоится в будущем году. Об этом сообщил 9 декабря глава республики Сергей Меликов в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос Расула Маазова, представлявшего телеграм-канал «Спросите у Расула», как оценивается руководителем региона работа правительства РД в 2021 году и когда будет объявлен новый состав правительства.

Сергей Меликов
Сергей Меликов
Rosgvard.ru

«Что касается правительства РД, то оценку буду давать после Нового года, когда до копейки поймем, как реализован бюджет, который принимался и разрабатывался не этим правительством республики и не мной. Но, тем не менее, за его реализацию, особенно его социальной части, несёт ответственность действующее правительство. <…> Тогда же будут приняты кадровые решения», — цитирует Меликова его пресс-служба.

Он также отметил, что у него есть идеи, как несколько реорганизовать структуру правительства, «чтобы подвести ее к неким современным форматам и осуществлять реализацию национальных проектов, а может, и других программ через так называемые проектные офисы».

Напомним, Сергей Меликов был избран главой Дагестана в октябре 2021 года, тогда же правительство было отправлено в отставку, его министры продолжают работать до назначения нового состава правительства.