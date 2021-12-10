Сеул, , 11:19 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 44 915 человек. Об этом 10 декабря сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 10 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 871 274 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 83,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 45 208 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 41 568 595 человек. Уровень полной вакцинации составил 81%.

«Бустерную» дозу получили 439 915 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 5 289 734 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7022 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 503 606.

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