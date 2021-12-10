Элиста, 10 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд изучит три уголовных дела в отношении членов террористической ячейки, действовавшей на территории исправительной колонии №2 в Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование дел в отношении девятерых членов банды, в том числе Руслана Сурхаева и Магомеда Гусейнова, возглавлявших преступную группировку. Обвиняемые предстанут перед судом по делу о руководстве террористическим сообществом и участии в нём, подстрекательстве и склонении к участию в террористическом сообществе, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, даче взятки должностному лицу.

Согласно данным следствия, обвиняемые состояли в преступной группе с середины 2013 года по декабрь 2019 года. Среди осуждённых они распространяли также материалы экстремистского и террористического характера, в том числе запрещённую экстремистскую литературу и записи с призывами к экстремистской и террористической деятельности, вербовали новых членов банды.

Сурхаев и Гусейнов руководили группировкой поочередно. При этом Гусейнов, согласно материалам дела, с ноября 2016 года по август 2017 года передал заместителю начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Артуру Цамаеву не менее 235 тыс. рублей за пособничество в существовании террористической ячейки.

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ИА REGNUM сообщало, что уроженец Дагестана Шахман Гасанов, осужденный за незаконный оборот оружия и отбывавший наказание в исправительной колонии №2 в Калмыкии, создал террористическое сообщество из осужденных. В период с 2013 по 2019 год в него вошли более 100 участников. При этом сотрудники колонии покровительствовали осужденным за деньги. После выхода из колонии в 2015 году Гасанов объявил себя эмиром Дагестана и был ликвидирован в ходе спецоперации в Хасавюрте.

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Ранее за участие в террористическом сообществе к длительным срокам были осуждены семь лиц, в отношении ещё восьмерых уголовное дело рассматривается судом. Расследование в отношении других участников банды террористов продолжается.