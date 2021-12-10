Киев, , 11:16 — REGNUM Главной в жизни ошибкой президента Украины Владимира Зеленского является то, что он сменил спокойную жизнь артиста на ненависть граждан и печальный конец своей политической карьеры в будущем. Об этом 10 декабря заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

"Я не завидую Зеленскому. Это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив», — сказал он.

При этом Мураев отметил, что на данный момент курс Зеленского на посту президента Украины не поддерживает большинство жителей страны, которая, как считает экс-депутат Рады, даже ненавидит нынешнего украинского лидера.

Также он высказал уверенность в том, что Зеленского из-за нынешних убытков Украины ожидает печальный конец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, что в случае, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины, США и их союзники применят решительные экономические и иные меры.