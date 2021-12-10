10 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Сибирская редакция ИА REGNUM, , 12:03 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края 9 декабря большинством голосов поддержали введение QR-кодов в общественных местах. Уточняется, что парламентарии направят в Госдуму предложения к соответствующему законопроекту.

QR-код (коронавирус) Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, Заксобрание «считает необходимым учесть ряд важных обстоятельств при доработке проекта закона». В частности, речь идёт о выделении дополнительной группы, в которую могли бы войти люди с высоким уровнем антител. Также говорилось о необходимости поддержки для малого и среднего предпринимательства «из-за возрастающей финансовой нагрузки».

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Решение красноярских депутатов жители края активно обсуждают в соцсетях. Один из обсуждаемых пунктов — возможное требование паспорта для удостоверения личности.

«Проверяющие могут требовать паспорт? Ну, пускай себе требуют, я ничего не собираюсь показывать! У нас в стране не объявили паспортный режим и военное положение, я не обязан его таскать с собой… Уже внаглую нарушают Конституцию, а люди молчат», — возмущён подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Александр Г.

Конституция РФ Duma.gov.ru

Алексей А. попросил обнародовать список депутатов, проголосовавших «за».

"Представители «Единой России» одобрили законопроект единогласно. Среди противников — пятеро представителей КПРФ, двое — от «Новых людей», один — от «Зелёных» и один — от «Справедливой России». Фракция ЛДПР не голосовала», — ответили ему. «А никто и не сомневался», — подытожил рассуждения Дэн А.

«У ТЦ, как правило, не протолкнуться, люди с удовольствием и гордостью идут, показывают код и паспорт. И таких уже большинство», — заметила Alisa K.

«Сделать ограничения на транспорте — это просто вопрос времени! Во вкус уже вошли власть имущие. И другого можно и не ожидать!» — рассуждает Ксения Р.

«Ладно уже, что просят предъявлять QR-коды, но когда ещё и паспорт надо показать, вот это прям выбешивает», — подчеркнул Олег Б.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

Анна Б. назвала происходящее издевательством. А Денис Д., комментируя повсеместное введение QR-кодов, заявил, что «люди — не товар».

"Я не против вакцинации, и код у меня есть, только почему я должна показывать свой паспорт абсолютно посторонним людям?» — спрашивает Мария П.

«Вот и провели черту, разделили», — пишет Себостьян П.

«Проще вообще не ходить в эти ТЦ, пусть работают впустую и «спасибо» государству за это скажут», — предложил Роман А.