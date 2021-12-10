Москва, 10 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Мировая экономика более или менее восстановилась после глобального шока, вызванного пандемией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования экономических процессов института прикладных экономических исследований РАНХиГС Андрей Зубарев. Так он прокомментировал распоряжение президента РФ о необходимости вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%.

Picserver.org Инфляция

«Нужно понимать, что таргет — это ориентир, к которому нужно стремиться. То есть, если мы не попадем в таргет на полпроцента или на процент, это вовсе не означает, что ведется неправильная денежно-кредитная политика. И если мы приблизимся к значениям инфляции на уровне 4,5−5%, это будет показателем эффективной работы, — сказал Зубарев. — В январе-феврале месячная инфляция, скорее всего, будет оставаться на достаточно высоком уровне, что отобразится на показателях среднегодовой инфляции. Но в общем и целом мировая экономика за этот год более или менее восстановилась после глобального шока, вызванного пандемией».

Соответственно, как полагает экономист, темп роста экономики в 2022 году, скорее всего, замедлится, и можно ожидать, что общемировые инфляционные тренды к лету немного снизятся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ заявила, что инфляция по итогам 2021 года может превысить прогноз Банка России в 7,4−7,9%.