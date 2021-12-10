Канберра, 10 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. 10 декабря в ходе заседания парламента Австралии стало известно, что Канберра откажется от европейский вертолетов Taipan и вместо этого закупит американские Black Hawk. В свою очередь лейбористы в ходе парламентского часа отметили, что в последнее время Австралия очень часто оказывается втянутой в отмену военных контрактов, которые не выполняются. Последний раз это привело к дипломатическому скандалу с Францией, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

«Мы видим, что многие оборонные контракты аннулируются … И когда мы видим, что оборонные программы отменяются подобным образом, это означает, что миллиарды долларов потрачены впустую», — заявил лидер Лейбористской партии Ричард Марлес.

В свою очередь присутствовавший в парламенте премьер-министр Австралии Скотт Моррисон согласился с мнением министерства обороны, заявив, что вертолеты Taipan «не выполняют свою работу».

»Если что-то не работает, мы пойдем и найдем то, что будет работать», — заявил Моррисон.