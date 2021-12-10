Мадрид, 10 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Партия «Левые республиканцы Каталонии» представила в испанский Сенат пакет частичных поправок к бюджету на 2022 год, которые «дают понять», что поддержка партией бюджетного проекта не гарантирована до тех пор, пока не будет завершено соглашение по закону об аудиовизуальных средствах. Об этом говорится в заявлении партии, сообщает агентство EFE.

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В заявлении также отмечается, что ещё есть «пространство для переговоров» как по бюджету, так и по закону об аудиовизуальных средствах.

По последнему пункту министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро надеется достичь соглашения с каталонской партией до конца дня 10 декабря.